Мультитул Ganzo G201H, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
22
Функции
плоскогубцы,кусачки,маленькая отвертка плоская,нож,серрейтор,консервный нож,открывалка для бутылок,для снятии изоляции,пила,захват для гаек и цилиндров,ножницы,шило,держатель бит,12 сменных насадок
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 230 руб.
В наличии
Код товара: 385797
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 230 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
22
Функции
плоскогубцы,кусачки,маленькая отвертка плоская,нож,серрейтор,консервный нож,открывалка для бутылок,для снятии изоляции,пила,захват для гаек и цилиндров,ножницы,шило,держатель бит,12 сменных насадок
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х5
Вес, г.
420
Описание товара Мультитул Ganzo G201H, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол
Мультитул Ganzo G201H надежный, компактный, функциональный инструмент для походов или на каждый день. Тканевый чехол устойчив к износу, неприхотлив в уходе и позволяет хранить все элементы в одном месте, не потеряются. Имеет крепление в качестве брелка, облегчает транспортировку и всегда под рукой. Изготовлен из нержавеющей стали, не ржавеет, имеет большой запас прочности и увеличивает срок эксплуатации. Дополнительные характеристики Габариты в сложенном виде, мм: 105x50x15; Марка стали: 440 С.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
22
Функции
плоскогубцы,кусачки,маленькая отвертка плоская,нож,серрейтор,консервный нож,открывалка для бутылок,для снятии изоляции,пила,захват для гаек и цилиндров,ножницы,шило,держатель бит,12 сменных насадок
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Мультитул Ganzo G201H надежный, компактный, функциональный инструмент для походов или на каждый день. Тканевый чехол устойчив к износу, неприхотлив в уходе и позволяет хранить все элементы в одном месте, не потеряются. Имеет крепление в качестве брелка, облегчает транспортировку и всегда под рукой. Изготовлен из нержавеющей стали, не ржавеет, имеет большой запас прочности и увеличивает срок эксплуатации. Дополнительные характеристики Габариты в сложенном виде, мм: 105x50x15; Марка стали: 440 С.
Мультитул Ganzo G201H, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2230 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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