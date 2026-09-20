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Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) купить с доставкой в Москве
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Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203)

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Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 1
Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 2
Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 3
Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 4
Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 5
Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 6
Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 7
Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 8
Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитулы
Количество функций
16
Функции
кусачки, плоскогубцы, пилу, острогубцы, стропорез, отвертку Philips, ножницы, нож, открывалку для банок, линейку и стеклобой
Наличие карабина
нет
  • Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 1
  • Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 2
  • Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 3
  • Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 4
  • Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 5
  • Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 6
  • Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 7
  • Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 8
  • Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 240 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 655136
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203)
3 240 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NexTool
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
16
Функции
кусачки, плоскогубцы, пилу, острогубцы, стропорез, отвертку Philips, ножницы, нож, открывалку для банок, линейку и стеклобой
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул
Ширина, см
3.5
Высота, см
3.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х5
Вес, г.
245

Описание товара Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203)

Мультитул nextool flagship pro оснащен острогубцами, которые могут разрезать кабель, проволоку и стальной трос. он также имеет большие ножницы, которые могут легко разрезать бумагу или ткань. в мультитуле есть несколько инструментов, которые можно использовать в различных ситуациях. например, острый нож подходит для срезания мелких веток или почистки яблок. также есть пила, которая может отпилить более толстые ветки. с помощью специальной открывашки можно без труда открыть бутылку с металлической пробкой или консервы. мультитул компактный, легкий и удобный в использовании. он будет незаменимым помощником на даче, в поездке, в турпоходе, дома и на работе. он включает в себя много полезных инструментов: кусачки, плоскогубцы, пилу, острогубцы, стропорез, отвертку philips, ножницы, нож, открывалку для банок, линейку и стеклобой.



Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203)




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Характеристики
Бренд
NexTool
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
16
Функции
кусачки, плоскогубцы, пилу, острогубцы, стропорез, отвертку Philips, ножницы, нож, открывалку для банок, линейку и стеклобой
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул
Ширина, см
3.5
Высота, см
3.5
Страна производитель
Китай
Описание
Мультитул nextool flagship pro оснащен острогубцами, которые могут разрезать кабель, проволоку и стальной трос. он также имеет большие ножницы, которые могут легко разрезать бумагу или ткань. в мультитуле есть несколько инструментов, которые можно использовать в различных ситуациях. например, острый нож подходит для срезания мелких веток или почистки яблок. также есть пила, которая может отпилить более толстые ветки. с помощью специальной открывашки можно без труда открыть бутылку с металлической пробкой или консервы. мультитул компактный, легкий и удобный в использовании. он будет незаменимым помощником на даче, в поездке, в турпоходе, дома и на работе. он включает в себя много полезных инструментов: кусачки, плоскогубцы, пилу, острогубцы, стропорез, отвертку philips, ножницы, нож, открывалку для банок, линейку и стеклобой.


Теги товара: подарочные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - стоимость товара 3240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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