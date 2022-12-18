Нож Victorinox Sentinel, 111 мм, 4 функции, с фиксатором лезвия, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Длина, мм
111
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб.
В наличии
Код товара: 385738
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 130 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Длина, мм
111
Размеры в упаковке, см
12х3х2
Вес, г.
90
Описание товара Нож Victorinox Sentinel, 111 мм, 4 функции, с фиксатором лезвия, черный
Швейцарский нож Victorinox Sentinel 0.8413.3 оснащается широким лезвием и отлично подходит для эксплуатации в туристическом походе. Эргономичная рукоять способствует удобному захвату приспособления во время работы. Складная конструкция позволяет безопасно хранить и переносить нож в кармане.
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Швейцарский нож Victorinox Sentinel 0.8413.3 оснащается широким лезвием и отлично подходит для эксплуатации в туристическом походе. Эргономичная рукоять способствует удобному захвату приспособления во время работы. Складная конструкция позволяет безопасно хранить и переносить нож в кармане.
Достоинства:
Это один из самых простых ножей Victorinox, функционал - нож, пинцет, зубочистка. Если нужен просто надежнейший нож, со средней длины лезвием (скорее даже выше средней), с отличной сталью - то Sentinel в принципе то, что нужно. Лезвие ножа фиксируется простым механизмом. Подвижная часть, как у всех ножей Victorinox, отличного качества. Ну а пинцет полезное дополнение для выездов на природу или в повседневной жизни (не знаешь, когда пригодится,). Рукоятка нравится больше, чем в мультитулах Victorinox, она не полированная, не скользит, надежней сидит в руке и самое главное при падении на камень или плитку она не повреждается, не трескается (что бывало с мультитулами). Нож в сборе очень узкий в поперечном сечении, так как никаких других инструментов нет, что очень удобно для ношения в кармане, да и в целом занимает мало место.
Недостатки:
Нет.
Нож Victorinox Sentinel, 111 мм, 4 функции, с фиксатором лезвия, черный - стоимость товара 3130 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Нож Victorinox Sentinel, 111 мм, 4 функции, с фиксатором лезвия, черный
Достоинства:
Это один из самых простых ножей Victorinox, функционал - нож, пинцет, зубочистка. Если нужен просто надежнейший нож, со средней длины лезвием (скорее даже выше средней), с отличной сталью - то Sentinel в принципе то, что нужно. Лезвие ножа фиксируется простым механизмом. Подвижная часть, как у всех ножей Victorinox, отличного качества. Ну а пинцет полезное дополнение для выездов на природу или в повседневной жизни (не знаешь, когда пригодится,). Рукоятка нравится больше, чем в мультитулах Victorinox, она не полированная, не скользит, надежней сидит в руке и самое главное при падении на камень или плитку она не повреждается, не трескается (что бывало с мультитулами). Нож в сборе очень узкий в поперечном сечении, так как никаких других инструментов нет, что очень удобно для ношения в кармане, да и в целом занимает мало место.
Недостатки:
Нет.