Нож Victorinox Sportsman, 84 мм, 13 функций, красный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
13
Функции
большое лезвие пилка для ногтей инструмент по уходу за ногтями штопор консервный нож маленькая отвёртка открывалка для бутылок отвёртка инструментом для снятия изоляции шило кольцо для ключей пинцет зубочистка
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%2 720 руб. 5 190 руб.
В наличии
Код товара: 385574
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Загружаем...
2 720 руб. -48%
5 190 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
13
Функции
большое лезвие пилка для ногтей инструмент по уходу за ногтями штопор консервный нож маленькая отвёртка открывалка для бутылок отвёртка инструментом для снятия изоляции шило кольцо для ключей пинцет зубочистка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
2.6
Высота, см
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х1х1
Вес, г.
60
Описание товара Нож Victorinox Sportsman, 84 мм, 13 функций, красный
Швейцарский нож Victorinox EcoLine 2.3803 84 мм, 13 функций, красный матовый оснащен удобным и практичным набором инструментов, который можно использовать непосредственно в бытовых условиях, при проведении небольшого ремонта или в походе. Яркий цвет не даст владельцу потерять небольшой предмет.
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Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
13
Функции
большое лезвие пилка для ногтей инструмент по уходу за ногтями штопор консервный нож маленькая отвёртка открывалка для бутылок отвёртка инструментом для снятия изоляции шило кольцо для ключей пинцет зубочистка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
2.6
Высота, см
1.5
Страна производитель
Китай
Швейцарский нож Victorinox EcoLine 2.3803 84 мм, 13 функций, красный матовый оснащен удобным и практичным набором инструментов, который можно использовать непосредственно в бытовых условиях, при проведении небольшого ремонта или в походе. Яркий цвет не даст владельцу потерять небольшой предмет.
Нож Victorinox Sportsman, 84 мм, 13 функций, красный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2720 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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