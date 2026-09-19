Чехол Victorinox для ножей 111 мм, до 3 уровней, на липучке, кожаный, черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385766
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х4х3
Вес, г.
150
Описание товара Чехол Victorinox для ножей 111 мм, до 3 уровней, на липучке, кожаный, черный
Чехол Victorinox для ножей 111 мм, до 3 уровней, на липучке, кожаный, черный
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Чехол Victorinox для ножей 111 мм, до 3 уровней, на липучке, кожаный, черный
Чехол Victorinox для ножей 111 мм, до 3 уровней, на липучке, кожаный, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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