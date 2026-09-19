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Чехол кожаный Victorinox, чёрный, для RangerGrip 130 мм, на липучке купить с доставкой в Москве
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Чехол кожаный Victorinox, чёрный, для RangerGrip 130 мм, на липучке

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Чехол кожаный Victorinox, чёрный, для RangerGrip 130 мм, на липучке - фото 1
Чехол кожаный Victorinox, чёрный, для RangerGrip 130 мм, на липучке - фото 2
Чехол кожаный Victorinox, чёрный, для RangerGrip 130 мм, на липучке - фото 3
Чехол кожаный Victorinox, чёрный, для RangerGrip 130 мм, на липучке - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
  • Чехол кожаный Victorinox, чёрный, для RangerGrip 130 мм, на липучке - фото 1
  • Чехол кожаный Victorinox, чёрный, для RangerGrip 130 мм, на липучке - фото 2
  • Чехол кожаный Victorinox, чёрный, для RangerGrip 130 мм, на липучке - фото 3
  • Чехол кожаный Victorinox, чёрный, для RangerGrip 130 мм, на липучке - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385496
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чехол кожаный Victorinox, чёрный, для RangerGrip 130 мм, на липучке
2 850 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Чехол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х4х3
Вес, г.
50

Описание товара Чехол кожаный Victorinox, чёрный, для RangerGrip 130 мм, на липучке

Чехол кожаный Victorinox, чёрный, для RangerGrip 130 мм, на липучке

Отзывы о товаре Чехол кожаный Victorinox, чёрный, для RangerGrip 130 мм, на липучке




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Чехол
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол кожаный Victorinox, чёрный, для RangerGrip 130 мм, на липучке
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол кожаный Victorinox, чёрный, для RangerGrip 130 мм, на липучке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2850 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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