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Мультитул Leatherman Wingman 832523, 14 функций, нейлоновый чехол купить с доставкой в Москве
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Мультитул Leatherman Wingman 832523, 14 функций, нейлоновый чехол

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Мультитул Leatherman Wingman 832523, 14 функций, нейлоновый чехол - фото 1
Мультитул Leatherman Wingman 832523, 14 функций, нейлоновый чехол - фото 2
Мультитул Leatherman Wingman 832523, 14 функций, нейлоновый чехол - фото 3
Мультитул Leatherman Wingman 832523, 14 функций, нейлоновый чехол - фото 4
Мультитул Leatherman Wingman 832523, 14 функций, нейлоновый чехол - фото 5
Мультитул Leatherman Wingman 832523, 14 функций, нейлоновый чехол - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
  • Мультитул Leatherman Wingman 832523, 14 функций, нейлоновый чехол - фото 1
  • Мультитул Leatherman Wingman 832523, 14 функций, нейлоновый чехол - фото 2
  • Мультитул Leatherman Wingman 832523, 14 функций, нейлоновый чехол - фото 3
  • Мультитул Leatherman Wingman 832523, 14 функций, нейлоновый чехол - фото 4
  • Мультитул Leatherman Wingman 832523, 14 функций, нейлоновый чехол - фото 5
  • Мультитул Leatherman Wingman 832523, 14 функций, нейлоновый чехол - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385764
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Характеристики

Бренд
Leatherman
Тип товара
Мультитул
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х5х3
Вес, г.
220

Описание товара Мультитул Leatherman Wingman 832523, 14 функций, нейлоновый чехол

Мультитул Leatherman Wingman 832523, 14 функций, нейлоновый чехол

Отзывы о товаре Мультитул Leatherman Wingman 832523, 14 функций, нейлоновый чехол




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Характеристики
Бренд
Leatherman
Тип товара
Мультитул
Страна производитель
Китай
Описание
Мультитул Leatherman Wingman 832523, 14 функций, нейлоновый чехол
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Leatherman Wingman 832523, 14 функций, нейлоновый чехол - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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