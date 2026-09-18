Нож Victorinox SwissChamp 1.6795.T2
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Нож
Материал рукояти
пластик
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 000 руб.
В наличии
Код товара: 275924
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
11 000 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
Пожизненная гарантия
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож
Материал рукояти
пластик
Наличие карабина
нет
Размеры в упаковке, см
9х4х3
Вес, г.
230
Описание товара Нож Victorinox SwissChamp 1.6795.T2
Швейцарский нож синий полупрозрачный Victorinox SwissChamp 1.6795.T2 обладает небольшими размерами и складной конструкцией, что обеспечивает удобство хранения в походной сумке или рюкзаке. Модель оснащается множеством полезных функций, среди которых имеется лезвие, консервный нож, отвертка, лупа и многое другое.
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Швейцарский нож синий полупрозрачный Victorinox SwissChamp 1.6795.T2 обладает небольшими размерами и складной конструкцией, что обеспечивает удобство хранения в походной сумке или рюкзаке. Модель оснащается множеством полезных функций, среди которых имеется лезвие, консервный нож, отвертка, лупа и многое другое.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Нож Victorinox SwissChamp 1.6795.T2 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 11000 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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