Нож Victorinox CyberTool 34 1.7725.T
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
34
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, открывалка для консервов с малой отверткой, открывалка для консервов с большой отверткой 6мм, открывалка для консервов с инструментом для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, шариковая ручка, пинцет, зубочистка, ушко для шитья, инструмент для переключения DIP-переключателей, булавка, мини-отвертка, ключ с гнездом для шестигранников 5 мм, для D-SUB, ключ с гнездом для шестигранников 4 мм, для бит, насадка Pozidrive 0, насадка Pozidrive 1, пластиковый де
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 720 руб.
В наличии
Код товара: 202344
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 720 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
34
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, открывалка для консервов с малой отверткой, открывалка для консервов с большой отверткой 6мм, открывалка для консервов с инструментом для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, шариковая ручка, пинцет, зубочистка, ушко для шитья, инструмент для переключения DIP-переключателей, булавка, мини-отвертка, ключ с гнездом для шестигранников 5 мм, для D-SUB, ключ с гнездом для шестигранников 4 мм, для бит, насадка Pozidrive 0, насадка Pozidrive 1, пластиковый де
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
2.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х12х3
Вес, г.
100
Описание товара Нож Victorinox CyberTool 34 1.7725.T
Многофункциональный швейцарский нож. Используются в бытовых и походных условиях, помогают проводить ремонт любой сложности. Инструмент можно подвесить за специальное кольцо.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
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Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
34
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, открывалка для консервов с малой отверткой, открывалка для консервов с большой отверткой 6мм, открывалка для консервов с инструментом для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, шариковая ручка, пинцет, зубочистка, ушко для шитья, инструмент для переключения DIP-переключателей, булавка, мини-отвертка, ключ с гнездом для шестигранников 5 мм, для D-SUB, ключ с гнездом для шестигранников 4 мм, для бит, насадка Pozidrive 0, насадка Pozidrive 1, пластиковый де
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
2.8
Страна производитель
Китай
Многофункциональный швейцарский нож. Используются в бытовых и походных условиях, помогают проводить ремонт любой сложности. Инструмент можно подвесить за специальное кольцо.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Нож Victorinox CyberTool 34 1.7725.T - стоимость товара 10720 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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