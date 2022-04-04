Нож Victorinox Wine Master 0.9701.63 Walnut
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%15 680 руб. 17 548 руб.
В наличии
Код товара: 341583
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
15 680 руб. -11%
17 548 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х7х3
Вес, г.
120
Описание товара Нож Victorinox Wine Master 0.9701.63 Walnut
Нож Victorinox Wine Master 0.9701.63 Walnut
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Нож Victorinox Wine Master 0.9701.63 Walnut
Достоинства:
Просто хорошая качественная вещь. В использовании удобен. Что бы не потеряться всегда цепляю за что-то. Выручал уже ни раз. Все удобное, разобраться не сложно. Инструменты сделаны из стали. Чехол в комплекте удобный, всегда есть свое место.
Недостатки:
-
Комментарий:
Брал в подарок, выгляди т просто супер. Есть чехол в комплекте. Сам по себе стильный, приятно смотреть. В руке лежит удобно. Вся начинка стальная, размеры и пропорции соблюдены до миллиметра. Приятный и полезный подарок, у самого у меня такой же есть, выручает постоянно.
Достоинства:
Острый, есть чехол, в женской руке лежит удобно
Недостатки:
Отсутствуют
Комментарий:
Просто хорошая качественная вещь. В использовании удобен. Что бы не потеряться всегда цепляю за что-то. Выручал уже ни раз. Все удобное, разобраться не сложно. Инструменты сделаны из стали. Чехол в комплекте удобный, всегда есть свое место.
Достоинства:
Качественный, полезный
Недостатки:
Пока нет
Комментарий:
Месяц уже с ним дружим, с собой беру везде. Полезная не заменимая вещь. Компактная, влезает даже в самую маленькую сумочку В комплекте был футляр, в нем и ношу. Все качественно сделано, никаких проблем нет. Удобство на уровне с качеством.
Достоинства:
Каждый инструмент удобен в использовании
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Компактный, форма удобная. Выглядит дорого и круто. Фирменная эмблема на корпусе. Все инструменты достаются легко, убираются тоже. Для использования пригодны. И пользоваться даже удобно. Корпус красивый, мне нравится. Лезвия длинные и хорошо наточены.
Достоинства:
Качественный, функционал
Недостатки:
Дорого, очень дорого
Комментарий:
Удобный для поездок, перочинный нож с длинным лезвием. В сложенном виде компактный. Экономит место в чемодане. Рукоятка красивая и удобная, выполнена из дерева, и выглядит стильно. Есть так же штопор и открывашка для бутылок.
Нож Victorinox Wine Master 0.9701.63 Walnut - стоимость товара 15680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Нож Victorinox Wine Master 0.9701.63 Walnut
Достоинства:
Просто хорошая качественная вещь. В использовании удобен. Что бы не потеряться всегда цепляю за что-то. Выручал уже ни раз. Все удобное, разобраться не сложно. Инструменты сделаны из стали. Чехол в комплекте удобный, всегда есть свое место.
Недостатки:
-
Комментарий:
Брал в подарок, выгляди т просто супер. Есть чехол в комплекте. Сам по себе стильный, приятно смотреть. В руке лежит удобно. Вся начинка стальная, размеры и пропорции соблюдены до миллиметра. Приятный и полезный подарок, у самого у меня такой же есть, выручает постоянно.
Достоинства:
Острый, есть чехол, в женской руке лежит удобно
Недостатки:
Отсутствуют
Комментарий:
Просто хорошая качественная вещь. В использовании удобен. Что бы не потеряться всегда цепляю за что-то. Выручал уже ни раз. Все удобное, разобраться не сложно. Инструменты сделаны из стали. Чехол в комплекте удобный, всегда есть свое место.
Достоинства:
Качественный, полезный
Недостатки:
Пока нет
Комментарий:
Месяц уже с ним дружим, с собой беру везде. Полезная не заменимая вещь. Компактная, влезает даже в самую маленькую сумочку В комплекте был футляр, в нем и ношу. Все качественно сделано, никаких проблем нет. Удобство на уровне с качеством.
Достоинства:
Каждый инструмент удобен в использовании
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Компактный, форма удобная. Выглядит дорого и круто. Фирменная эмблема на корпусе. Все инструменты достаются легко, убираются тоже. Для использования пригодны. И пользоваться даже удобно. Корпус красивый, мне нравится. Лезвия длинные и хорошо наточены.
Достоинства:
Качественный, функционал
Недостатки:
Дорого, очень дорого
Комментарий:
Удобный для поездок, перочинный нож с длинным лезвием. В сложенном виде компактный. Экономит место в чемодане. Рукоятка красивая и удобная, выполнена из дерева, и выглядит стильно. Есть так же штопор и открывашка для бутылок.