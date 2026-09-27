Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X Plus Ratchet, 105 мм, 36 функций, кожаный чехол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитулы
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
36
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 586884
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитулы
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
36
Наличие карабина
нет
Размеры в упаковке, см
11х4х2
Вес, г.
210
Описание товара Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X Plus Ratchet, 105 мм, 36 функций, кожаный чехол
Что может быть лучше мультитула? Это улучшенный мультитул. Ведь это инструмент, который одновременно является удобным, максимально функциональным и исключительно компактным. Оцените возможности обновленного Victorinox Swiss Tool Spirit X Plus Ratchet. Новая удобная комплектация и легкий, эргономичный и красивый многофункциональный инструмент.
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Бренд
Тип товара
Мультитулы
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
36
Наличие карабина
нет
Что может быть лучше мультитула? Это улучшенный мультитул. Ведь это инструмент, который одновременно является удобным, максимально функциональным и исключительно компактным. Оцените возможности обновленного Victorinox Swiss Tool Spirit X Plus Ratchet. Новая удобная комплектация и легкий, эргономичный и красивый многофункциональный инструмент.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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