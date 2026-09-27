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Ремень-мультитул Nextool, черный (NE20020) купить с доставкой в Москве
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Ремень-мультитул Nextool, черный (NE20020)

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Ремень-мультитул Nextool, черный (NE20020) - фото 1
Ремень-мультитул Nextool, черный (NE20020) - фото 2
Ремень-мультитул Nextool, черный (NE20020) - фото 3
Ремень-мультитул Nextool, черный (NE20020) - фото 4
Ремень-мультитул Nextool, черный (NE20020) - фото 5
Ремень-мультитул Nextool, черный (NE20020) - фото 6
Ремень-мультитул Nextool, черный (NE20020) - фото 7
Ремень-мультитул Nextool, черный (NE20020) - фото 8
Ремень-мультитул Nextool, черный (NE20020) - фото 9
Ремень-мультитул Nextool, черный (NE20020) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
  • Ремень-мультитул Nextool, черный (NE20020) - фото 1
  • Ремень-мультитул Nextool, черный (NE20020) - фото 2
  • Ремень-мультитул Nextool, черный (NE20020) - фото 3
  • Ремень-мультитул Nextool, черный (NE20020) - фото 4
  • Ремень-мультитул Nextool, черный (NE20020) - фото 5
  • Ремень-мультитул Nextool, черный (NE20020) - фото 6
  • Ремень-мультитул Nextool, черный (NE20020) - фото 7
  • Ремень-мультитул Nextool, черный (NE20020) - фото 8
  • Ремень-мультитул Nextool, черный (NE20020) - фото 9
  • Ремень-мультитул Nextool, черный (NE20020) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 587032
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Характеристики

Бренд
NexTool
Тип товара
Мультитул
Размеры в упаковке, см
11х9х5
Вес, г.
290

Описание товара Ремень-мультитул Nextool, черный (NE20020)

Удобный функциональный аксессуар для любителей путешествий и приключений. С ремнем Xiaomi NexTool Multifunctional Tool у вас под рукой всегда будет множество удобных инструментов для жизни или походов. А сдержанный дизайн органично впишется в повседневный облик. Небольшой компактный корпус пряжки содержит 10 видов повседневных практических инструментов: тактический пояс, складной нож, ножницы, открывалка для бутылок и консервов, отвертка, скрепка для открытия слота SIM-карты. Мультитул легко снять и прикрепить обратно к ремню одним движением. Ширина ремня 39 мм подходит практически к любым брюкам. Сам ремень сделан из полиэстера, он легкий, прочный, устойчивый к износу и не выцветает на солнце, материал легко моется и быстро сохнет. Ремень достаточно прочен, чтобы использоваться в походах, выдерживает вес рации, фонарика, туристического снаряжения. Длину ремня достаточно отрегулировать 1 раз, в дальнейшем он застегивается при помощи удобной конструкции пряжки.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Ремень-мультитул Nextool, черный (NE20020)




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Характеристики
Бренд
NexTool
Тип товара
Мультитул
Описание
Удобный функциональный аксессуар для любителей путешествий и приключений. С ремнем Xiaomi NexTool Multifunctional Tool у вас под рукой всегда будет множество удобных инструментов для жизни или походов. А сдержанный дизайн органично впишется в повседневный облик. Небольшой компактный корпус пряжки содержит 10 видов повседневных практических инструментов: тактический пояс, складной нож, ножницы, открывалка для бутылок и консервов, отвертка, скрепка для открытия слота SIM-карты. Мультитул легко снять и прикрепить обратно к ремню одним движением. Ширина ремня 39 мм подходит практически к любым брюкам. Сам ремень сделан из полиэстера, он легкий, прочный, устойчивый к износу и не выцветает на солнце, материал легко моется и быстро сохнет. Ремень достаточно прочен, чтобы использоваться в походах, выдерживает вес рации, фонарика, туристического снаряжения. Длину ремня достаточно отрегулировать 1 раз, в дальнейшем он застегивается при помощи удобной конструкции пряжки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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