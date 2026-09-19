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Мультитул Ganzo G101-H, 102 мм, 22 функции, нейлоновый чехол купить с доставкой в Москве
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Мультитул Ganzo G101-H, 102 мм, 22 функции, нейлоновый чехол

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Мультитул Ganzo G101-H, 102 мм, 22 функции, нейлоновый чехол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
22
Функции
кусачки,плоскогубцы,маленькая отвертка плоская,крестообразная отвертка,нож,нож с зубчатым лезвием,ножницы,открывалка для бутылок,консервный нож,для снятия изоляции,пила,шило,держатель бит,10 сменных насадок в комплекте
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385694
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Мультитул Ganzo G101-H, 102 мм, 22 функции, нейлоновый чехол
2 260 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
22
Функции
кусачки,плоскогубцы,маленькая отвертка плоская,крестообразная отвертка,нож,нож с зубчатым лезвием,ножницы,открывалка для бутылок,консервный нож,для снятия изоляции,пила,шило,держатель бит,10 сменных насадок в комплекте
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х3
Вес, г.
360

Описание товара Мультитул Ganzo G101-H, 102 мм, 22 функции, нейлоновый чехол

Мультитул Ganzo G101-H предназначена для выполнения домашних работ или похода. В конструкции плоскогубцев предусмотрена пружина для использования прибора одной рукой. Рукоятки изготовлены из металла, который предотвращает скольжение - удобно и безопасно. Чехол на кнопке позволяет сохранить все комплектующие в одном месте, легко транспортировать на поясе. Специальные фиксаторы защищают от непредвиденного складывания. Дополнительные характеристики Марка стали - 440 С.

Отзывы о товаре Мультитул Ganzo G101-H, 102 мм, 22 функции, нейлоновый чехол




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
22
Функции
кусачки,плоскогубцы,маленькая отвертка плоская,крестообразная отвертка,нож,нож с зубчатым лезвием,ножницы,открывалка для бутылок,консервный нож,для снятия изоляции,пила,шило,держатель бит,10 сменных насадок в комплекте
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Мультитул Ganzo G101-H предназначена для выполнения домашних работ или похода. В конструкции плоскогубцев предусмотрена пружина для использования прибора одной рукой. Рукоятки изготовлены из металла, который предотвращает скольжение - удобно и безопасно. Чехол на кнопке позволяет сохранить все комплектующие в одном месте, легко транспортировать на поясе. Специальные фиксаторы защищают от непредвиденного складывания. Дополнительные характеристики Марка стали - 440 С.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Ganzo G101-H, 102 мм, 22 функции, нейлоновый чехол - купить по цене 2260 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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