Нож-брелок Victorinox Classic SD, 58 мм, 5 функций, рукоять из орехового дерева
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
5
Функции
лезвие, пилка для ногтей с отвёрткой, ножницы, кольцо для ключей
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб.
В наличии
Код товара: 385713
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 920 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
5
Функции
лезвие, пилка для ногтей с отвёрткой, ножницы, кольцо для ключей
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х3
Вес, г.
70
Описание товара Нож-брелок Victorinox Classic SD, 58 мм, 5 функций, рукоять из орехового дерева
Нож-брелок Victorinox Classic SD, 58 мм, 5 функций, рукоять из орехового дерева
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
5
Функции
лезвие, пилка для ногтей с отвёрткой, ножницы, кольцо для ключей
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Нож-брелок Victorinox Classic SD, 58 мм, 5 функций, рукоять из орехового дерева
Нож-брелок Victorinox Classic SD, 58 мм, 5 функций, рукоять из орехового дерева - по цене 3920 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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