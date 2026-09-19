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Чехол нейлоновый Victorinox для ножей RangerGrip 130 мм купить с доставкой в Москве
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Чехол нейлоновый Victorinox для ножей RangerGrip 130 мм

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Чехол нейлоновый Victorinox для ножей RangerGrip 130 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385504
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Чехол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х5х5
Вес, г.
50

Описание товара Чехол нейлоновый Victorinox для ножей RangerGrip 130 мм

Чехол нейлоновый Victorinox для ножей RangerGrip 130 мм

Отзывы о товаре Чехол нейлоновый Victorinox для ножей RangerGrip 130 мм




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Чехол
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол нейлоновый Victorinox для ножей RangerGrip 130 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол нейлоновый Victorinox для ножей RangerGrip 130 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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