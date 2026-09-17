Нож Victorinox Midnite Manager 0 6366 58мм 10 функц красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Материал рукояти
пластик
Количество функций
10
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%5 630 руб. 5 767 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 46740
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож
Материал рукояти
пластик
Количество функций
10
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х4х2
Вес, г.
40
Описание товара Нож Victorinox Midnite Manager 0 6366 58мм 10 функц красный
Нож Victorinox Midnite Manager 0.6366 - это миниатюрная копия классического швейцарского ножа Victorinox, выполняющий множество полезных функций. Данная модель может быть полезна не только дома, в путешествии, но и в офисе.
Особенности:
- В состав Victorinox Midnite Manager входят 10 инструментов: лезвие, ножницы, шариковая ручка, фонарик, пилка для ногтей с отверткой, открывалка для бутылок с намагниченной крестовой отверткой и инструментом для снятия изоляции, кольцо для ключей;
- Для работы фонарика необходима батарейка LED;
- Инструменты ножа выполнены из нержавеющей стали, рукоять - из пластика; все использованные материалы не токсичны и абсолютно безопасны для здоровья;
- В характеристиках указана длина ножа в сложенном виде.
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Бренд
Тип товара
Нож
Материал рукояти
пластик
Количество функций
10
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Нож Victorinox Midnite Manager 0.6366 - это миниатюрная копия классического швейцарского ножа Victorinox, выполняющий множество полезных функций. Данная модель может быть полезна не только дома, в путешествии, но и в офисе.
Особенности:
- В состав Victorinox Midnite Manager входят 10 инструментов: лезвие, ножницы, шариковая ручка, фонарик, пилка для ногтей с отверткой, открывалка для бутылок с намагниченной крестовой отверткой и инструментом для снятия изоляции, кольцо для ключей;
- Для работы фонарика необходима батарейка LED;
- Инструменты ножа выполнены из нержавеющей стали, рукоять - из пластика; все использованные материалы не токсичны и абсолютно безопасны для здоровья;
- В характеристиках указана длина ножа в сложенном виде.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Нож Victorinox Midnite Manager 0 6366 58мм 10 функц красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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