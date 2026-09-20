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Мультитул-ключ Nextool (Xiaomi) Light Wrench W1 с набором бит, 6 функций, голубо-серый (NE20270) купить с доставкой в Москве
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Мультитул-ключ Nextool (Xiaomi) Light Wrench W1 с набором бит, 6 функций, голубо-серый (NE20270)

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Мультитул-ключ Nextool (Xiaomi) Light Wrench W1 с набором бит, 6 функций, голубо-серый (NE20270) - фото 1
Мультитул-ключ Nextool (Xiaomi) Light Wrench W1 с набором бит, 6 функций, голубо-серый (NE20270) - фото 2
Мультитул-ключ Nextool (Xiaomi) Light Wrench W1 с набором бит, 6 функций, голубо-серый (NE20270) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитулы
  • Мультитул-ключ Nextool (Xiaomi) Light Wrench W1 с набором бит, 6 функций, голубо-серый (NE20270) - фото 1
  • Мультитул-ключ Nextool (Xiaomi) Light Wrench W1 с набором бит, 6 функций, голубо-серый (NE20270) - фото 2
  • Мультитул-ключ Nextool (Xiaomi) Light Wrench W1 с набором бит, 6 функций, голубо-серый (NE20270) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 655125
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Мультитул-ключ Nextool (Xiaomi) Light Wrench W1 с набором бит, 6 функций, голубо-серый (NE20270)
1 480 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NexTool
Тип товара
Мультитулы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х5
Вес, г.
157

Описание товара Мультитул-ключ Nextool (Xiaomi) Light Wrench W1 с набором бит, 6 функций, голубо-серый (NE20270)

Мультитул-ключ nextool (xiaomi) light wrench w1 с набором бит - это хороший карманный инструмент, в который входят гаечный ключ, нож, напильник, открывалка для бутылок и отвертки с набором из 10 шт. гаечный ключ имеет широкий диапазон открывания, достигающий 24 мм. этот удобный инструмент всегда наготове при ремонте водопроводных кранов, трубок горячей и холодной воды, велосипедов или даже при демонтаже мебели.

Отзывы о товаре Мультитул-ключ Nextool (Xiaomi) Light Wrench W1 с набором бит, 6 функций, голубо-серый (NE20270)




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Характеристики
Бренд
NexTool
Тип товара
Мультитулы
Страна производитель
Китай
Описание
Мультитул-ключ nextool (xiaomi) light wrench w1 с набором бит - это хороший карманный инструмент, в который входят гаечный ключ, нож, напильник, открывалка для бутылок и отвертки с набором из 10 шт. гаечный ключ имеет широкий диапазон открывания, достигающий 24 мм. этот удобный инструмент всегда наготове при ремонте водопроводных кранов, трубок горячей и холодной воды, велосипедов или даже при демонтаже мебели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул-ключ Nextool (Xiaomi) Light Wrench W1 с набором бит, 6 функций, голубо-серый (NE20270) - этот товар вы можете купить по цене 1480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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