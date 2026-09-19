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Нож Victorinox Climber, 91 мм, 14 функций, белый купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox Climber, 91 мм, 14 функций, белый

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Нож Victorinox Climber, 91 мм, 14 функций, белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
14
Длина, мм
91
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385856
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Нож Victorinox Climber, 91 мм, 14 функций, белый
3 950 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
14
Длина, мм
91
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х8х8
Вес, г.
150

Описание товара Нож Victorinox Climber, 91 мм, 14 функций, белый

Функции ножа Большое лезвие Малое лезвие Штопор Консервный нож Малая отвёртка Открывалка для бутылок Отвёртка Инструмент для снятия изоляции Шило, кернер Кольцо для ключей Пинцет Зубочистка Ножницы Многофункциональный крючок

Отзывы о товаре Нож Victorinox Climber, 91 мм, 14 функций, белый




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
14
Длина, мм
91
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Функции ножа Большое лезвие Малое лезвие Штопор Консервный нож Малая отвёртка Открывалка для бутылок Отвёртка Инструмент для снятия изоляции Шило, кернер Кольцо для ключей Пинцет Зубочистка Ножницы Многофункциональный крючок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Climber, 91 мм, 14 функций, белый - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3950 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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