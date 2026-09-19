Нож Victorinox Climber, 91 мм, 14 функций, белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
14
Длина, мм
91
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб.
В наличии
Код товара: 385856
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 950 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
14
Длина, мм
91
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х8х8
Вес, г.
150
Описание товара Нож Victorinox Climber, 91 мм, 14 функций, белый
Функции ножа Большое лезвие Малое лезвие Штопор Консервный нож Малая отвёртка Открывалка для бутылок Отвёртка Инструмент для снятия изоляции Шило, кернер Кольцо для ключей Пинцет Зубочистка Ножницы Многофункциональный крючок
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
14
Длина, мм
91
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Функции ножа Большое лезвие Малое лезвие Штопор Консервный нож Малая отвёртка Открывалка для бутылок Отвёртка Инструмент для снятия изоляции Шило, кернер Кольцо для ключей Пинцет Зубочистка Ножницы Многофункциональный крючок
Нож Victorinox Climber, 91 мм, 14 функций, белый - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3950 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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