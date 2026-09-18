Нож Victorinox RangerGrip 55 0.9563.C
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Характеристики
Описание товара Нож Victorinox RangerGrip 55 0.9563.C
История Victorinox уходит своими корнями в 1884, когда Карл Эльзенер открыл мастерскую по изготовлению ножей в Ибах Швиц. Его революционная идея изготовления компактного многофункционального ножа имела успех, так родился Швейцарский Армейский нож. На протяжении лет изменились запросы клиентов, а технологии сильно эволюционировали, и легендарный Швейцарский Армейский нож также эволюционировал и теперь доступен в огромном количестве вариантов по всему миру. Правильный инструмент в руках всегда делает работу приятнее, особенно на кухне. Именно поэтому мы вложили всю нашу душу в создание ножей для дома и профессиональных ножей, которые чрезвычайно острые и имеют эргономичный дизайн. Независимо от того, используете ли вы их в пятизвездочном ресторане, либо у себя на кухне, с каждым отрезанным кусочком вы будете чувствовать себя профессионалом.Качество, функциональность, инновация и легендарный дизайн являются основными принципами.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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