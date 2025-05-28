Нож Victorinox RangerGrip 79 0.9563.MC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
12
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 080 руб.
В наличии
Код товара: 202284
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 080 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
Пожизненная гарантия
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
12
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х4х3
Вес, г.
180
Описание товара Нож Victorinox RangerGrip 79 0.9563.MC
Многофункциональный швейцарский нож. Фиксирующееся лезвие с возможностью открытия одной рукой. Имеется кольцо для подвешивания.
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Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
12
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Многофункциональный швейцарский нож. Фиксирующееся лезвие с возможностью открытия одной рукой. Имеется кольцо для подвешивания.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Достоинства:
Комментарий:
Хороший оригинальный нож. Все работает как надо.
Достоинства:
Комментарий:
Нож невероятно хорош! В руках ощущается швейцарское качество. Просто просится в руки) Лезвие широкое, острое. Всё, что нужно из дополнительных функций. Хорошо упакован, доставлен вовремя. Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Покупаем такой нож не первый раз. Брали на подарок. К покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Нож-мечта! Нож-легенда.Нож-подарок.Нож-помошник!Великолепное изготовление!Заточка лезвия и пилы острейшая!Все четко,на высшем уровне! Все признаки оригинального ножа присутствуют.Ютуб всем в помощь!Такой нож безусловно должен быть у каждого туриста,путешественника или просто грибника! Отличнейший вариант на подарок! Девушки порадуйте своих парней,подарите им этот нож!! Уверяю вас,ни кто не останется равнодушным к такому подарку!
Достоинства:
Комментарий:
Давно было желание пополнить личную коллекцию ножей чем то из серии Victorinox или Wenger, рассматривал разные варианты с нужными функциями, остановился на данной модели, это то что нужно, можно сказать таки походный нож, на рыбалку можно взять, в поезде выручит, чем то может поможет на отдыхе при приготовлении еды, можно как EDC использовать. В слегка мятой фирменной коробочке лежала инструкция и нож, на будущее думаю приобрести под нож фирменный кожаный чехол. Похоже оригинал. Цена благоразумная. Рад, очень рад! Большое спасибо продавцу от меня!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный нож. Советую к покупке. Подумал, что потерял свой старый Викс и заказал такой же. Пока ехала доставка нашёл старый, но решил оставить и этот себе 10 лет назад покупал за 2600, а сейчас меньше чем за 7000 не найти.
Достоинства:
Комментарий:
отличный нож. Все функции, что есть в модели выполнены достаточно хорошо. Очень порадовала пила, но я уверен, что никогда в жизни она мне не понадобиться)
Достоинства:
Комментарий:
красавчик просто!!! в руки взял и влюбился))))
Достоинства:
Комментарий:
На коробке написано изготовление китай
Достоинства:
Комментарий:
По цене был дешевле чем у других, были сомнения что не оригинал сравнил со своим брал 7 лет назад вроде одинаковы,
Достоинства:
Комментарий:
Как для меня добротный нож. Доволен покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
За качество нужно платить, в остальном отличный инструмент. Всё подогнано отлично, ничего не болтается, сталь хорошая. Незаменим в походах. Считаю эту модель одной из самых сбалансированных
Достоинства:
Достоинства и недостатки Викториноксов известны всем давным давно. Все плачут, колются, но продолжают жрать кактус, т.е. покупать Вики. Я в том числе.
Комментарий:
Ценник У Котофото гуманный, не первый раз к ним обращаюсь. Отправка, доставка - всё скучным наилучшим образом, как и должно быть. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный складной нож с дополнительным набором инструментов, отлично режет, пилит и всячески помогает на природе в походе.
Достоинства:
Комментарий:
Самое то,иметь на кармане... Рекомендуется....
Нож Victorinox RangerGrip 79 0.9563.MC - стоимость товара 8080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Нож Victorinox RangerGrip 79 0.9563.MC
Достоинства:
Комментарий:
Хороший оригинальный нож. Все работает как надо.
Достоинства:
Комментарий:
Нож невероятно хорош! В руках ощущается швейцарское качество. Просто просится в руки) Лезвие широкое, острое. Всё, что нужно из дополнительных функций. Хорошо упакован, доставлен вовремя. Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Покупаем такой нож не первый раз. Брали на подарок. К покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Нож-мечта! Нож-легенда.Нож-подарок.Нож-помошник!Великолепное изготовление!Заточка лезвия и пилы острейшая!Все четко,на высшем уровне! Все признаки оригинального ножа присутствуют.Ютуб всем в помощь!Такой нож безусловно должен быть у каждого туриста,путешественника или просто грибника! Отличнейший вариант на подарок! Девушки порадуйте своих парней,подарите им этот нож!! Уверяю вас,ни кто не останется равнодушным к такому подарку!
Достоинства:
Комментарий:
Давно было желание пополнить личную коллекцию ножей чем то из серии Victorinox или Wenger, рассматривал разные варианты с нужными функциями, остановился на данной модели, это то что нужно, можно сказать таки походный нож, на рыбалку можно взять, в поезде выручит, чем то может поможет на отдыхе при приготовлении еды, можно как EDC использовать. В слегка мятой фирменной коробочке лежала инструкция и нож, на будущее думаю приобрести под нож фирменный кожаный чехол. Похоже оригинал. Цена благоразумная. Рад, очень рад! Большое спасибо продавцу от меня!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный нож. Советую к покупке. Подумал, что потерял свой старый Викс и заказал такой же. Пока ехала доставка нашёл старый, но решил оставить и этот себе 10 лет назад покупал за 2600, а сейчас меньше чем за 7000 не найти.
Достоинства:
Комментарий:
отличный нож. Все функции, что есть в модели выполнены достаточно хорошо. Очень порадовала пила, но я уверен, что никогда в жизни она мне не понадобиться)
Достоинства:
Комментарий:
красавчик просто!!! в руки взял и влюбился))))
Достоинства:
Комментарий:
На коробке написано изготовление китай
Достоинства:
Комментарий:
По цене был дешевле чем у других, были сомнения что не оригинал сравнил со своим брал 7 лет назад вроде одинаковы,
Достоинства:
Комментарий:
Как для меня добротный нож. Доволен покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
За качество нужно платить, в остальном отличный инструмент. Всё подогнано отлично, ничего не болтается, сталь хорошая. Незаменим в походах. Считаю эту модель одной из самых сбалансированных
Достоинства:
Достоинства и недостатки Викториноксов известны всем давным давно. Все плачут, колются, но продолжают жрать кактус, т.е. покупать Вики. Я в том числе.
Комментарий:
Ценник У Котофото гуманный, не первый раз к ним обращаюсь. Отправка, доставка - всё скучным наилучшим образом, как и должно быть. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный складной нож с дополнительным набором инструментов, отлично режет, пилит и всячески помогает на природе в походе.
Достоинства:
Комментарий:
Самое то,иметь на кармане... Рекомендуется....