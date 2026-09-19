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Нож Victorinox RangerGrip 57 Hunter, 130 мм, 13 функций, красный с черным купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox RangerGrip 57 Hunter, 130 мм, 13 функций, красный с черным

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Нож Victorinox RangerGrip 57 Hunter, 130 мм, 13 функций, красный с черным - фото 1
Нож Victorinox RangerGrip 57 Hunter, 130 мм, 13 функций, красный с черным - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
13
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox RangerGrip 57 Hunter, 130 мм, 13 функций, красный с черным - фото 1
  • Нож Victorinox RangerGrip 57 Hunter, 130 мм, 13 функций, красный с черным - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 940 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385793
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож Victorinox RangerGrip 57 Hunter, 130 мм, 13 функций, красный с черным
9 940 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
13
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х4х3
Вес, г.
210

Описание товара Нож Victorinox RangerGrip 57 Hunter, 130 мм, 13 функций, красный с черным

Нож Victorinox RangerGrip 57 Hunter, 130 мм, 13 функций, красный с черным

Отзывы о товаре Нож Victorinox RangerGrip 57 Hunter, 130 мм, 13 функций, красный с черным




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
13
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Нож Victorinox RangerGrip 57 Hunter, 130 мм, 13 функций, красный с черным
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox RangerGrip 57 Hunter, 130 мм, 13 функций, красный с черным - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9940 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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