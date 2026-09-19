Нож Victorinox Fieldmaster, 91 мм, 15 функций, красный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385692
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х3х2
Вес, г.
110
Описание товара Нож Victorinox Fieldmaster, 91 мм, 15 функций, красный
Армейский нож, 91 мм.) выполнен в добрых традициях. Изготовлен в Швейцарии по самым современным технологиям. Нож комбинированный и представляет собой прибор, оборудованный дополнительными мультиинструментами. В частности, имеет специальное кольцо для ключей, зубочистку, открывалку для бутылок, отвертку.
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Армейский нож, 91 мм.) выполнен в добрых традициях. Изготовлен в Швейцарии по самым современным технологиям. Нож комбинированный и представляет собой прибор, оборудованный дополнительными мультиинструментами. В частности, имеет специальное кольцо для ключей, зубочистку, открывалку для бутылок, отвертку.
Нож Victorinox Fieldmaster, 91 мм, 15 функций, красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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