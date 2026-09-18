Нож Victorinox Outrider 0.8513.3 Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
14
Функции
фиксирующееся лезвие slider lock, штопор, консервный нож с малой отвёрткой, открывалка для бутылок с отвёрткой, с инструментом для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, пила по дереву, ножницы, длинная крестовая отвёртка
Длина, мм
111
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%6 400 руб. 12 000 руб.
В наличии
Код товара: 202355
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 400 руб. -47%
12 000 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
14
Функции
фиксирующееся лезвие slider lock, штопор, консервный нож с малой отвёрткой, открывалка для бутылок с отвёрткой, с инструментом для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, пила по дереву, ножницы, длинная крестовая отвёртка
Длина, мм
111
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
2.15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х7
Вес, г.
172
Описание товара Нож Victorinox Outrider 0.8513.3 Black
Функции ножа Большое фиксирующееся лезвие (Фиксатор - Liner Lock) Штопор Консервный нож с малой отверткой Плоская фиксирующаяся отвертка с открывалкой для бутылок Инструментом для снятия изоляции Шило, кернер Кольцо для ключей Пинцет Зубочистка Пила по дереву Ножницы Длинная крестовидная отвертка
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Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
14
Функции
фиксирующееся лезвие slider lock, штопор, консервный нож с малой отвёрткой, открывалка для бутылок с отвёрткой, с инструментом для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, пила по дереву, ножницы, длинная крестовая отвёртка
Длина, мм
111
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
2.15
Страна производитель
Китай
Функции ножа Большое фиксирующееся лезвие (Фиксатор - Liner Lock) Штопор Консервный нож с малой отверткой Плоская фиксирующаяся отвертка с открывалкой для бутылок Инструментом для снятия изоляции Шило, кернер Кольцо для ключей Пинцет Зубочистка Пила по дереву Ножницы Длинная крестовидная отвертка
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Нож Victorinox Outrider 0.8513.3 Black - стоимость товара 6400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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