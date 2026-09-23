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Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый

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Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый - фото 1
Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый - фото 2
Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый - фото 3
Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый - фото 4
Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый - фото 5
Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый - фото 6
Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый - фото 7
Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый - фото 8
Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый - фото 9
Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый - фото 10
Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый - фото 11
Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый - фото 12
Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый - фото 13
Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый - фото 14
Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал инструмента
нержавеющая сталь
Материал рукояти
нержавеющая сталь, алюминий
Количество функций
10
Функции
ножницы, пилочка для ногтей, заострение для чистки ногтей, резак для упаковок/коробок, малая плоская отвертка 3 мм (подходит для винта с крестообразным шлицем), открывалка для бутылок, плоская отвертка 6 мм, инструмент для снятия изоляции
Длина, мм
93
  • Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый - фото 1
  • Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый - фото 2
  • Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый - фото 3
  • Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый - фото 4
  • Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый - фото 5
  • Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый - фото 6
  • Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый - фото 7
  • Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый - фото 8
  • Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый - фото 9
  • Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый - фото 10
  • Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый - фото 11
  • Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый - фото 12
  • Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый - фото 13
  • Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый - фото 14
  • Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 440 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738437
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый
8 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитул
Материал инструмента
нержавеющая сталь
Материал рукояти
нержавеющая сталь, алюминий
Количество функций
10
Функции
ножницы, пилочка для ногтей, заострение для чистки ногтей, резак для упаковок/коробок, малая плоская отвертка 3 мм (подходит для винта с крестообразным шлицем), открывалка для бутылок, плоская отвертка 6 мм, инструмент для снятия изоляции
Длина, мм
93
Комплектация
нож, документация, упаковка
Ширина, см
2.2
Высота, см
2
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
100

Описание товара Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый

БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ ВО ВСЁМ! В этом многофункциональном инструменте всё встроено в его компактную тонкую форму. Созданный и спроектированный с учётом долговечности и надёжности, этот карманный нож среднего размера способен с успехом выполнить множество задач. От резки, распиливания веток, до вскрытия банок с провизией или зачистки проволоки, этот 93-миллиметровый помощник легко справится с любой работой. Оснащённый накладками из анодированного алюминия, нож полностью соответствует заложенным в его ДНК свойствам долговечности и надёжности. КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ: • Многофункциональный нож с неустаревающим дизайном • Сделанный в Швейцарии нож с 10 функциями • С накладками из анодированного алюминия для непревзойдённой долговечности Перочинный нож FARMER X ALOX имеет10 функций: 1. Большое лезвие 2. Шило, кернер 3. Консервный нож с: 4. - Малой отвёрткой 3 мм 5. Открывалка для бутылок с: 6. - Отвёрткой 7,5 мм 7. - Инструментом для снятия изоляции 8. Пила по дереву 9. Ножницы 10. Кольцо для ключей Цвет рукояти: серебристый Рекомендуемые чехлы: 4.0480.1, 4.0480.3, 4.0520.1, 4.0520.3, 4.0520.31, 4.0520.32, 4.0543.3 Рекомендуемые аксессуары: Инструмент для заточки: 4.3311, 4.3323, 7.8714 Держатели на ремень: 4.1853, 4.1858, 4.1859, 4.1860 Цепочки длинные: 4.1813, 4.1814, 4.1815 Цепочки короткие: 4.1820 Комбинированные цепочки: 4.1854 Шнурок с карабином: 4.1879 Масло смазочное: 4.3302



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитул
Материал инструмента
нержавеющая сталь
Материал рукояти
нержавеющая сталь, алюминий
Количество функций
10
Функции
ножницы, пилочка для ногтей, заострение для чистки ногтей, резак для упаковок/коробок, малая плоская отвертка 3 мм (подходит для винта с крестообразным шлицем), открывалка для бутылок, плоская отвертка 6 мм, инструмент для снятия изоляции
Длина, мм
93
Комплектация
нож, документация, упаковка
Ширина, см
2.2
Высота, см
2
Страна производитель
Швейцария
Описание
БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ ВО ВСЁМ! В этом многофункциональном инструменте всё встроено в его компактную тонкую форму. Созданный и спроектированный с учётом долговечности и надёжности, этот карманный нож среднего размера способен с успехом выполнить множество задач. От резки, распиливания веток, до вскрытия банок с провизией или зачистки проволоки, этот 93-миллиметровый помощник легко справится с любой работой. Оснащённый накладками из анодированного алюминия, нож полностью соответствует заложенным в его ДНК свойствам долговечности и надёжности. КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ: • Многофункциональный нож с неустаревающим дизайном • Сделанный в Швейцарии нож с 10 функциями • С накладками из анодированного алюминия для непревзойдённой долговечности Перочинный нож FARMER X ALOX имеет10 функций: 1. Большое лезвие 2. Шило, кернер 3. Консервный нож с: 4. - Малой отвёрткой 3 мм 5. Открывалка для бутылок с: 6. - Отвёрткой 7,5 мм 7. - Инструментом для снятия изоляции 8. Пила по дереву 9. Ножницы 10. Кольцо для ключей Цвет рукояти: серебристый Рекомендуемые чехлы: 4.0480.1, 4.0480.3, 4.0520.1, 4.0520.3, 4.0520.31, 4.0520.32, 4.0543.3 Рекомендуемые аксессуары: Инструмент для заточки: 4.3311, 4.3323, 7.8714 Держатели на ремень: 4.1853, 4.1858, 4.1859, 4.1860 Цепочки длинные: 4.1813, 4.1814, 4.1815 Цепочки короткие: 4.1820 Комбинированные цепочки: 4.1854 Шнурок с карабином: 4.1879 Масло смазочное: 4.3302


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8440 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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