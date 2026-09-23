Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый
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Характеристики
Описание товара Нож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый
БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ ВО ВСЁМ! В этом многофункциональном инструменте всё встроено в его компактную тонкую форму. Созданный и спроектированный с учётом долговечности и надёжности, этот карманный нож среднего размера способен с успехом выполнить множество задач. От резки, распиливания веток, до вскрытия банок с провизией или зачистки проволоки, этот 93-миллиметровый помощник легко справится с любой работой. Оснащённый накладками из анодированного алюминия, нож полностью соответствует заложенным в его ДНК свойствам долговечности и надёжности. КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ: • Многофункциональный нож с неустаревающим дизайном • Сделанный в Швейцарии нож с 10 функциями • С накладками из анодированного алюминия для непревзойдённой долговечности Перочинный нож FARMER X ALOX имеет10 функций: 1. Большое лезвие 2. Шило, кернер 3. Консервный нож с: 4. - Малой отвёрткой 3 мм 5. Открывалка для бутылок с: 6. - Отвёрткой 7,5 мм 7. - Инструментом для снятия изоляции 8. Пила по дереву 9. Ножницы 10. Кольцо для ключей Цвет рукояти: серебристый Рекомендуемые чехлы: 4.0480.1, 4.0480.3, 4.0520.1, 4.0520.3, 4.0520.31, 4.0520.32, 4.0543.3 Рекомендуемые аксессуары: Инструмент для заточки: 4.3311, 4.3323, 7.8714 Держатели на ремень: 4.1853, 4.1858, 4.1859, 4.1860 Цепочки длинные: 4.1813, 4.1814, 4.1815 Цепочки короткие: 4.1820 Комбинированные цепочки: 4.1854 Шнурок с карабином: 4.1879 Масло смазочное: 4.3302
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