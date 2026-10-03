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Мультитул Зубр Мастер 47780 купить с доставкой в Москве
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Мультитул Зубр Мастер 47780

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
12
Функции
консервный нож, открывалка для бутылок, развертка, инструмент для вытаскивания крючков с рыбочисткой, штопор, крестовая отвёртка, ножницы, пилка, нож, шило, пила по дереву
Длина, мм
90
Наличие карабина
нет
  • Мультитул Зубр Мастер 47780 - фото 1
  • Мультитул Зубр Мастер 47780 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202380
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Мультитул Зубр Мастер 47780
570 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
12
Функции
консервный нож, открывалка для бутылок, развертка, инструмент для вытаскивания крючков с рыбочисткой, штопор, крестовая отвёртка, ножницы, пилка, нож, шило, пила по дереву
Длина, мм
90
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, упаковка
Ширина, см
9
Высота, см
2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х7х3
Вес, г.
125

Описание товара Мультитул Зубр Мастер 47780

Многофункциональный складной нож 12 в 1 ЗУБР МАСТЕР 47780 предназначен для многоцелевого хозяйственного применения. Его конструкция объединяет 12 приспособлений для разделывания мяса, открывания бутылок, пиления дерева, чистки рыбы и картофеля, откручивания и закручивания крепежа со шлицевым и крестовидным внутренним профилем, ухода за ногтями и много другого.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Мультитул Зубр Мастер 47780




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
12
Функции
консервный нож, открывалка для бутылок, развертка, инструмент для вытаскивания крючков с рыбочисткой, штопор, крестовая отвёртка, ножницы, пилка, нож, шило, пила по дереву
Длина, мм
90
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, упаковка
Ширина, см
9
Высота, см
2.5
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональный складной нож 12 в 1 ЗУБР МАСТЕР 47780 предназначен для многоцелевого хозяйственного применения. Его конструкция объединяет 12 приспособлений для разделывания мяса, открывания бутылок, пиления дерева, чистки рыбы и картофеля, откручивания и закручивания крепежа со шлицевым и крестовидным внутренним профилем, ухода за ногтями и много другого.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Зубр Мастер 47780 - по цене 570 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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