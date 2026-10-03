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Мультитул Sparta 176075 купить с доставкой в Москве
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Мультитул Sparta 176075

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Мультитул Sparta 176075 - фото 2
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Мультитул Sparta 176075 - фото 6
Мультитул Sparta 176075 - фото 7
Мультитул Sparta 176075 - фото 8
Мультитул Sparta 176075 - фото 9
Мультитул Sparta 176075 - фото 10
Мультитул Sparta 176075 - фото 11
Мультитул Sparta 176075 - фото 12
Мультитул Sparta 176075 - фото 13
Мультитул Sparta 176075 - фото 14
Мультитул Sparta 176075 - фото 15
Мультитул Sparta 176075 - фото 16
Мультитул Sparta 176075 - фото 17
Мультитул Sparta 176075 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал инструмента
сталь
Количество функций
12
Длина, мм
138
  • Мультитул Sparta 176075 - фото 1
  • Мультитул Sparta 176075 - фото 2
  • Мультитул Sparta 176075 - фото 3
  • Мультитул Sparta 176075 - фото 4
  • Мультитул Sparta 176075 - фото 5
  • Мультитул Sparta 176075 - фото 6
  • Мультитул Sparta 176075 - фото 7
  • Мультитул Sparta 176075 - фото 8
  • Мультитул Sparta 176075 - фото 9
  • Мультитул Sparta 176075 - фото 10
  • Мультитул Sparta 176075 - фото 11
  • Мультитул Sparta 176075 - фото 12
  • Мультитул Sparta 176075 - фото 13
  • Мультитул Sparta 176075 - фото 14
  • Мультитул Sparta 176075 - фото 15
  • Мультитул Sparta 176075 - фото 16
  • Мультитул Sparta 176075 - фото 17
  • Мультитул Sparta 176075 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 275937
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультитул Sparta 176075
850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Мультитул
Материал инструмента
сталь
Количество функций
12
Длина, мм
138
Комплектация
Трансформер - 1 шт Чехол - 1 шт Консервный нож - 1 шт Кусачки - 1 шт Наличие чехла - 1 шт Напильник - 1 шт Открывалка для бутылок - 1 шт Отвертка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х7
Вес, г.
287

Описание товара Мультитул Sparta 176075

Трансформер Sparta 176075 выполняет 12 функций и включает в себя предметы, необходимые дома, на даче, рыбалке или охоте, а также в походе или поездке. Ножом можно разрезать веревку или вскрыть упаковку, а консервным ножом-открывалкой — открыть банку или бутылку. Молоток-гвоздодер пригодится для забивания и выпрямления гвоздей, а отвертки — для работы с резьбовым крепежом.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — инструмент изготовлен из инструментальной стали.
  • Удобное хранение и транспортировка — в комплект поставки входит специальный чехол.
  • Компактность — складной трансформер помещается в карман, сумку или рюкзак.



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Отзывы о товаре Мультитул Sparta 176075




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Мультитул
Материал инструмента
сталь
Количество функций
12
Длина, мм
138
Комплектация
Трансформер - 1 шт Чехол - 1 шт Консервный нож - 1 шт Кусачки - 1 шт Наличие чехла - 1 шт Напильник - 1 шт Открывалка для бутылок - 1 шт Отвертка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Трансформер Sparta 176075 выполняет 12 функций и включает в себя предметы, необходимые дома, на даче, рыбалке или охоте, а также в походе или поездке. Ножом можно разрезать веревку или вскрыть упаковку, а консервным ножом-открывалкой — открыть банку или бутылку. Молоток-гвоздодер пригодится для забивания и выпрямления гвоздей, а отвертки — для работы с резьбовым крепежом.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — инструмент изготовлен из инструментальной стали.
  • Удобное хранение и транспортировка — в комплект поставки входит специальный чехол.
  • Компактность — складной трансформер помещается в карман, сумку или рюкзак.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Sparta 176075 - по цене 850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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