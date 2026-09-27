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Нож-брелок Nextool Mini, красный (NE0142) купить с доставкой в Москве
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Нож-брелок Nextool Mini, красный (NE0142)

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Нож-брелок Nextool Mini, красный (NE0142) - фото 1
Нож-брелок Nextool Mini, красный (NE0142) - фото 2
Нож-брелок Nextool Mini, красный (NE0142) - фото 3
Нож-брелок Nextool Mini, красный (NE0142) - фото 4
Нож-брелок Nextool Mini, красный (NE0142) - фото 5
Нож-брелок Nextool Mini, красный (NE0142) - фото 6
Нож-брелок Nextool Mini, красный (NE0142) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Брелок
  • Нож-брелок Nextool Mini, красный (NE0142) - фото 1
  • Нож-брелок Nextool Mini, красный (NE0142) - фото 2
  • Нож-брелок Nextool Mini, красный (NE0142) - фото 3
  • Нож-брелок Nextool Mini, красный (NE0142) - фото 4
  • Нож-брелок Nextool Mini, красный (NE0142) - фото 5
  • Нож-брелок Nextool Mini, красный (NE0142) - фото 6
  • Нож-брелок Nextool Mini, красный (NE0142) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
850 руб.  1 170 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 587029
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нож-брелок Nextool Mini, красный (NE0142)
850 руб. -27%
1 170 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NexTool
Тип товара
Брелок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х2
Вес, г.
29

Описание товара Нож-брелок Nextool Mini, красный (NE0142)

Xiaomi NexTool Multifunctional Knife Red – компактное и многофункциональное устройство, сочетающее в себе нож, пилочку для ногтей, ножнички и отвертку.



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Отзывы о товаре Нож-брелок Nextool Mini, красный (NE0142)




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Характеристики
Бренд
NexTool
Тип товара
Брелок
Страна производитель
Китай
Описание
Xiaomi NexTool Multifunctional Knife Red – компактное и многофункциональное устройство, сочетающее в себе нож, пилочку для ногтей, ножнички и отвертку.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож-брелок Nextool Mini, красный (NE0142) – стоимость товара 850 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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