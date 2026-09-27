Top.Mail.Ru
Нож-брелок Nextool Mini, зеленый (NE0143) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Нож-брелок Nextool Mini, зеленый (NE0143)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Нож-брелок Nextool Mini, зеленый (NE0143) - фото 1
Нож-брелок Nextool Mini, зеленый (NE0143) - фото 2
Нож-брелок Nextool Mini, зеленый (NE0143) - фото 3
Нож-брелок Nextool Mini, зеленый (NE0143) - фото 4
Нож-брелок Nextool Mini, зеленый (NE0143) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Брелок
  • Нож-брелок Nextool Mini, зеленый (NE0143) - фото 1
  • Нож-брелок Nextool Mini, зеленый (NE0143) - фото 2
  • Нож-брелок Nextool Mini, зеленый (NE0143) - фото 3
  • Нож-брелок Nextool Mini, зеленый (NE0143) - фото 4
  • Нож-брелок Nextool Mini, зеленый (NE0143) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 587028
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож-брелок Nextool Mini, зеленый (NE0143)
850 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NexTool
Тип товара
Брелок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х5
Вес, г.
50

Описание товара Нож-брелок Nextool Mini, зеленый (NE0143)

Xiaomi NexTool Multifunctional Knife Olive Drab – компактный и легкий складной нож с клинком из нержавеющей стали высокого качества. Практически незаметен на связке ключей, как брелок, но как складной нож, незаменим во многих житейских ситуациях. Лезвие складного ножа изготовлено из высококачественной нержавеющей стали высокого качества 402J2 марки, не затупляется и не теряет режущие свойства на протяжении длительного времени. Форма клинка позволяет быстро и безопасно открывать коробки, пакеты, посылки, не беспокоясь о том, что содержимое будет повреждено. Длина ножа в сложенном состоянии всего 64.5 мм. В складном ноже скрыто 4 функции, которые помогут в повседневной жизни и при мелком ремонте: основной нож, отвертка, ножницы и пилка. Ручка имеет эргономичную форму для естественного положения в руке и надёжного хвата. Она выполнена из экологически чистого ABC пластика лёгкого веса и отличными тактильными свойствами, которые предотвращают скольжение пальцев при работе.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Нож-брелок Nextool Mini, зеленый (NE0143)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NexTool
Тип товара
Брелок
Страна производитель
Китай
Описание
Xiaomi NexTool Multifunctional Knife Olive Drab – компактный и легкий складной нож с клинком из нержавеющей стали высокого качества. Практически незаметен на связке ключей, как брелок, но как складной нож, незаменим во многих житейских ситуациях. Лезвие складного ножа изготовлено из высококачественной нержавеющей стали высокого качества 402J2 марки, не затупляется и не теряет режущие свойства на протяжении длительного времени. Форма клинка позволяет быстро и безопасно открывать коробки, пакеты, посылки, не беспокоясь о том, что содержимое будет повреждено. Длина ножа в сложенном состоянии всего 64.5 мм. В складном ноже скрыто 4 функции, которые помогут в повседневной жизни и при мелком ремонте: основной нож, отвертка, ножницы и пилка. Ручка имеет эргономичную форму для естественного положения в руке и надёжного хвата. Она выполнена из экологически чистого ABC пластика лёгкого веса и отличными тактильными свойствами, которые предотвращают скольжение пальцев при работе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож-брелок Nextool Mini, зеленый (NE0143) - по цене 850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...