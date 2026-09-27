Нож-брелок Nextool Mini, зеленый (NE0143)
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Характеристики
Описание товара Нож-брелок Nextool Mini, зеленый (NE0143)
Xiaomi NexTool Multifunctional Knife Olive Drab – компактный и легкий складной нож с клинком из нержавеющей стали высокого качества. Практически незаметен на связке ключей, как брелок, но как складной нож, незаменим во многих житейских ситуациях. Лезвие складного ножа изготовлено из высококачественной нержавеющей стали высокого качества 402J2 марки, не затупляется и не теряет режущие свойства на протяжении длительного времени. Форма клинка позволяет быстро и безопасно открывать коробки, пакеты, посылки, не беспокоясь о том, что содержимое будет повреждено. Длина ножа в сложенном состоянии всего 64.5 мм. В складном ноже скрыто 4 функции, которые помогут в повседневной жизни и при мелком ремонте: основной нож, отвертка, ножницы и пилка. Ручка имеет эргономичную форму для естественного положения в руке и надёжного хвата. Она выполнена из экологически чистого ABC пластика лёгкого веса и отличными тактильными свойствами, которые предотвращают скольжение пальцев при работе.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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