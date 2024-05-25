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Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол купить с доставкой в Москве
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Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол

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Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 1
Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 2
Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 3
Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 4
Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 5
Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 6
Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 7
Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 8
Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 9
Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 10
Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 11
Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 12
Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 13
Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 14
Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 15
Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 16
Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 17
Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 18
Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитулы
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
11
Функции
кусачки, нож, отвертка, открывалка для бутылок, пассатижи, пилка для ногтей, штопор
Наличие карабина
нет
  • Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 1
  • Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 2
  • Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 3
  • Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 4
  • Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 5
  • Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 6
  • Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 7
  • Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 8
  • Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 9
  • Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 10
  • Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 11
  • Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 12
  • Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 13
  • Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 14
  • Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 15
  • Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 16
  • Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 17
  • Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 18
  • Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
1 250 руб.  1 994 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586868
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол
1 250 руб. -37%
1 994 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитулы
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
11
Функции
кусачки, нож, отвертка, открывалка для бутылок, пассатижи, пилка для ногтей, штопор
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, , чехол
Ширина, см
3.5
Высота, см
7.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х3
Вес, г.
110

Описание товара Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол

Мультитул Ganzo G104S благодаря малому весу подходит в качестве брелока. Каркас из нержавеющей стали защищает инструмент от коррозии и продлевают срок службы. Конструкцией на корпусе предусмотрены насечки, которые предотращают выскальзывание. Прочный чехол крепится на пояс - не занимает много места и всегда под рукой. Специальные фиксаторы защищают от непредвиденного складывания – удобно при длительной работе. Дополнительные характеристики Марка стали - 440 С.



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Отзывы о товаре Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол

Источник: Яндекс Маркет
25.05.2024
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
Впечатление хорошее - сделан добротно, размер какой и хотел. Нож тупой (



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитулы
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
11
Функции
кусачки, нож, отвертка, открывалка для бутылок, пассатижи, пилка для ногтей, штопор
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, , чехол
Ширина, см
3.5
Высота, см
7.3
Страна производитель
Китай
Описание
Мультитул Ganzo G104S благодаря малому весу подходит в качестве брелока. Каркас из нержавеющей стали защищает инструмент от коррозии и продлевают срок службы. Конструкцией на корпусе предусмотрены насечки, которые предотращают выскальзывание. Прочный чехол крепится на пояс - не занимает много места и всегда под рукой. Специальные фиксаторы защищают от непредвиденного складывания – удобно при длительной работе. Дополнительные характеристики Марка стали - 440 С.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2024
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
Впечатление хорошее - сделан добротно, размер какой и хотел. Нож тупой (


Мультитул Ganzo G104S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - стоимость товара 1250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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