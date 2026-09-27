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Чехол нейлоновый Victorinox Molle для мультитулов SwissTool, черный 4.0841.N купить с доставкой в Москве
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Чехол нейлоновый Victorinox Molle для мультитулов SwissTool, черный 4.0841.N

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Чехол нейлоновый Victorinox Molle для мультитулов SwissTool, черный 4.0841.N - фото 1
Чехол нейлоновый Victorinox Molle для мультитулов SwissTool, черный 4.0841.N - фото 2
Чехол нейлоновый Victorinox Molle для мультитулов SwissTool, черный 4.0841.N - фото 3
Чехол нейлоновый Victorinox Molle для мультитулов SwissTool, черный 4.0841.N - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитулы
  • Чехол нейлоновый Victorinox Molle для мультитулов SwissTool, черный 4.0841.N - фото 1
  • Чехол нейлоновый Victorinox Molle для мультитулов SwissTool, черный 4.0841.N - фото 2
  • Чехол нейлоновый Victorinox Molle для мультитулов SwissTool, черный 4.0841.N - фото 3
  • Чехол нейлоновый Victorinox Molle для мультитулов SwissTool, черный 4.0841.N - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611141
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чехол нейлоновый Victorinox Molle для мультитулов SwissTool, черный 4.0841.N
2 540 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитулы
Материал
натуральная кожа
Комплектация
чехол
Ширина, см
5
Высота, см
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х4х4
Вес, г.
38

Описание товара Чехол нейлоновый Victorinox Molle для мультитулов SwissTool, черный 4.0841.N

Представляем вашему вниманию сверхумное решение для переноски вашего многофункционального инструмента Swiss Tool. Наш чехол Belt &amp; Molle — идеальный вариант для безопасного хранения вашего мультитула Swiss Tool в любом месте и в любое время. Аббревиатура Molle (Modular Lightweight Load-carrying Equipment) переводится как «облегченная модульная система переноски снаряжения». В креплении Molle используется система петель из прочного нейлона, которые размещаются на рюкзаках или иных сумках для снаряжения. Наш совместимый с системой Molle чехол можно прикреплять к таким петлям в случае походов, экспедиций или военно-спасательных операций.



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Отзывы о товаре Чехол нейлоновый Victorinox Molle для мультитулов SwissTool, черный 4.0841.N




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитулы
Материал
натуральная кожа
Комплектация
чехол
Ширина, см
5
Высота, см
2
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию сверхумное решение для переноски вашего многофункционального инструмента Swiss Tool. Наш чехол Belt &amp; Molle — идеальный вариант для безопасного хранения вашего мультитула Swiss Tool в любом месте и в любое время. Аббревиатура Molle (Modular Lightweight Load-carrying Equipment) переводится как «облегченная модульная система переноски снаряжения». В креплении Molle используется система петель из прочного нейлона, которые размещаются на рюкзаках или иных сумках для снаряжения. Наш совместимый с системой Molle чехол можно прикреплять к таким петлям в случае походов, экспедиций или военно-спасательных операций.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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Доставка
Отзывы


Чехол нейлоновый Victorinox Molle для мультитулов SwissTool, черный 4.0841.N - этот товар вы можете купить по цене 2540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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