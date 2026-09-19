Top.Mail.Ru
Мультитул Ganzo G201-B, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мультитул Ganzo G201-B, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мультитул Ganzo G201-B, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол - фото 1
Мультитул Ganzo G201-B, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол - фото 2
Мультитул Ganzo G201-B, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол - фото 3
Мультитул Ganzo G201-B, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол - фото 4
Мультитул Ganzo G201-B, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол - фото 5
Мультитул Ganzo G201-B, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол - фото 6
Мультитул Ganzo G201-B, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
22
Функции
плоскогубцы,кусачки,маленькая отвертка плоская,нож,серрейтор,консервный нож,открывалка для бутылок,для снятии изоляции,пила,захват для гаек и цилиндров,ножницы,шило,держатель бит,12 сменных насадок
Наличие карабина
нет
  • Мультитул Ganzo G201-B, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол - фото 1
  • Мультитул Ganzo G201-B, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол - фото 2
  • Мультитул Ganzo G201-B, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол - фото 3
  • Мультитул Ganzo G201-B, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол - фото 4
  • Мультитул Ganzo G201-B, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол - фото 5
  • Мультитул Ganzo G201-B, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол - фото 6
  • Мультитул Ganzo G201-B, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385804
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультитул Ganzo G201-B, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол
2 680 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
22
Функции
плоскогубцы,кусачки,маленькая отвертка плоская,нож,серрейтор,консервный нож,открывалка для бутылок,для снятии изоляции,пила,захват для гаек и цилиндров,ножницы,шило,держатель бит,12 сменных насадок
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х5
Вес, г.
380

Описание товара Мультитул Ganzo G201-B, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол

Мультитул Ganzo G201-B компактный, функциональный инструмент для походов или на каждый день. Имеет крепление в качестве брелка, облегчает транспортировку и всегда под рукой. Чехол позволяет удобно хранить все составляющие набора в одном месте - экономит пространство. Изготовлен из нержавеющей стали, которая защищает от коррозии, продлевает срок эксплуатации, повышает прочность и сохраняет заточку режущих элементов длительное время - незаменимо при контакте с водой. Дополнительные характеристики Габариты в сложенном виде, мм: 105x50x15; Марка стали: 440 С.

Отзывы о товаре Мультитул Ganzo G201-B, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
22
Функции
плоскогубцы,кусачки,маленькая отвертка плоская,нож,серрейтор,консервный нож,открывалка для бутылок,для снятии изоляции,пила,захват для гаек и цилиндров,ножницы,шило,держатель бит,12 сменных насадок
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Мультитул Ganzo G201-B компактный, функциональный инструмент для походов или на каждый день. Имеет крепление в качестве брелка, облегчает транспортировку и всегда под рукой. Чехол позволяет удобно хранить все составляющие набора в одном месте - экономит пространство. Изготовлен из нержавеющей стали, которая защищает от коррозии, продлевает срок эксплуатации, повышает прочность и сохраняет заточку режущих элементов длительное время - незаменимо при контакте с водой. Дополнительные характеристики Габариты в сложенном виде, мм: 105x50x15; Марка стали: 440 С.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Ganzo G201-B, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...