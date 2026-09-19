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Нож Victorinox Pioneer, 93 мм, 1 функция, серебристый купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox Pioneer, 93 мм, 1 функция, серебристый

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Нож Victorinox Pioneer, 93 мм, 1 функция, серебристый - фото 1
Нож Victorinox Pioneer, 93 мм, 1 функция, серебристый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Длина, мм
93
  • Нож Victorinox Pioneer, 93 мм, 1 функция, серебристый - фото 1
  • Нож Victorinox Pioneer, 93 мм, 1 функция, серебристый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385682
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Нож Victorinox Pioneer, 93 мм, 1 функция, серебристый
2 620 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Длина, мм
93
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х3х2
Вес, г.
50

Описание товара Нож Victorinox Pioneer, 93 мм, 1 функция, серебристый

Швейцарский нож серебристый Victorinox Pioneer 0.8000.26 - незаменимая вещь в походе или в дальних поездках. Устройство имеет компактную складную конструкцию, что обеспечивает безопасную транспортировку. Длина ножа составляет 93 мм. Модель выполняется из качественных материалов и прослужит длительное время.

Отзывы о товаре Нож Victorinox Pioneer, 93 мм, 1 функция, серебристый




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Длина, мм
93
Страна производитель
Китай
Описание
Швейцарский нож серебристый Victorinox Pioneer 0.8000.26 - незаменимая вещь в походе или в дальних поездках. Устройство имеет компактную складную конструкцию, что обеспечивает безопасную транспортировку. Длина ножа составляет 93 мм. Модель выполняется из качественных материалов и прослужит длительное время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Pioneer, 93 мм, 1 функция, серебристый - данный товар вы можете купить по цене 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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