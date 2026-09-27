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Мультитул Nextool Vanguard Multifunctional Wrench, черный (NE20131) купить с доставкой в Москве
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Мультитул Nextool Vanguard Multifunctional Wrench, черный (NE20131)

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Мультитул Nextool Vanguard Multifunctional Wrench, черный (NE20131) - фото 1
Мультитул Nextool Vanguard Multifunctional Wrench, черный (NE20131) - фото 2
Мультитул Nextool Vanguard Multifunctional Wrench, черный (NE20131) - фото 3
Мультитул Nextool Vanguard Multifunctional Wrench, черный (NE20131) - фото 4
Мультитул Nextool Vanguard Multifunctional Wrench, черный (NE20131) - фото 5
Мультитул Nextool Vanguard Multifunctional Wrench, черный (NE20131) - фото 6
Мультитул Nextool Vanguard Multifunctional Wrench, черный (NE20131) - фото 7
Мультитул Nextool Vanguard Multifunctional Wrench, черный (NE20131) - фото 8
Мультитул Nextool Vanguard Multifunctional Wrench, черный (NE20131) - фото 9
Мультитул Nextool Vanguard Multifunctional Wrench, черный (NE20131) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Количество функций
9
Функции
гаечный ключ, плоскогубцы, нож, ножовку по дереву, отвёртку, зажимные клещи, клещи для тонкого кабеля, клещи для кабеля
  • Мультитул Nextool Vanguard Multifunctional Wrench, черный (NE20131) - фото 1
  • Мультитул Nextool Vanguard Multifunctional Wrench, черный (NE20131) - фото 2
  • Мультитул Nextool Vanguard Multifunctional Wrench, черный (NE20131) - фото 3
  • Мультитул Nextool Vanguard Multifunctional Wrench, черный (NE20131) - фото 4
  • Мультитул Nextool Vanguard Multifunctional Wrench, черный (NE20131) - фото 5
  • Мультитул Nextool Vanguard Multifunctional Wrench, черный (NE20131) - фото 6
  • Мультитул Nextool Vanguard Multifunctional Wrench, черный (NE20131) - фото 7
  • Мультитул Nextool Vanguard Multifunctional Wrench, черный (NE20131) - фото 8
  • Мультитул Nextool Vanguard Multifunctional Wrench, черный (NE20131) - фото 9
  • Мультитул Nextool Vanguard Multifunctional Wrench, черный (NE20131) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 587023
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Характеристики

Бренд
NexTool
Тип товара
Мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
9
Функции
гаечный ключ, плоскогубцы, нож, ножовку по дереву, отвёртку, зажимные клещи, клещи для тонкого кабеля, клещи для кабеля
Комплектация
инструмент, документация, упаковка
Ширина, см
4
Высота, см
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х4х2
Вес, г.
272

Описание товара Мультитул Nextool Vanguard Multifunctional Wrench, черный (NE20131)

Теперь для решения повседневных задач не надо тянутся к ящику и выискивать там нужный инструмент, чтобы что-то закрутить, обрезать или отпилить все эти и ещё другие функции с лёгкостью выполнит инструмент NexTool Multi-function. Разводной ключ выполнен из нержавеющей стали с высоким содержанием углерода, он отличается высокой прочностью, твердостью, устойчивостью к истиранию и долговечностью. Максимальное расстояние между губками 22 мм, этого вполне хватит для ремонта велосипедов, крана в доме или мебели. Кроме того, в конструкции предусмотрен специальный ограничитель, с которым разводной ключ прослужит ещё дольше.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные

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Характеристики
Бренд
NexTool
Тип товара
Мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
9
Функции
гаечный ключ, плоскогубцы, нож, ножовку по дереву, отвёртку, зажимные клещи, клещи для тонкого кабеля, клещи для кабеля
Комплектация
инструмент, документация, упаковка
Ширина, см
4
Высота, см
2
Страна производитель
Китай
Описание
Теперь для решения повседневных задач не надо тянутся к ящику и выискивать там нужный инструмент, чтобы что-то закрутить, обрезать или отпилить все эти и ещё другие функции с лёгкостью выполнит инструмент NexTool Multi-function. Разводной ключ выполнен из нержавеющей стали с высоким содержанием углерода, он отличается высокой прочностью, твердостью, устойчивостью к истиранию и долговечностью. Максимальное расстояние между губками 22 мм, этого вполне хватит для ремонта велосипедов, крана в доме или мебели. Кроме того, в конструкции предусмотрен специальный ограничитель, с которым разводной ключ прослужит ещё дольше.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
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