Мультитул Nextool Vanguard Multifunctional Wrench, черный (NE20131)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мультитул Nextool Vanguard Multifunctional Wrench, черный (NE20131)
Теперь для решения повседневных задач не надо тянутся к ящику и выискивать там нужный инструмент, чтобы что-то закрутить, обрезать или отпилить все эти и ещё другие функции с лёгкостью выполнит инструмент NexTool Multi-function. Разводной ключ выполнен из нержавеющей стали с высоким содержанием углерода, он отличается высокой прочностью, твердостью, устойчивостью к истиранию и долговечностью. Максимальное расстояние между губками 22 мм, этого вполне хватит для ремонта велосипедов, крана в доме или мебели. Кроме того, в конструкции предусмотрен специальный ограничитель, с которым разводной ключ прослужит ещё дольше.
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Теги товара: подарочные
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Теги товара: подарочные
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