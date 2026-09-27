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Мультитул Nextool Black Knight, черный (NE20151) купить с доставкой в Москве
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Мультитул Nextool Black Knight, черный (NE20151)

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Мультитул Nextool Black Knight, черный (NE20151) - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Количество функций
21
Функции
плоскогубцы, выемка для гаек, кусачки, пила, крестовая отвертка, огниво, шлицевая отвертка, открывашка, нож, ножницы, набор бит
  • Мультитул Nextool Black Knight, черный (NE20151) - фото 1
  • Мультитул Nextool Black Knight, черный (NE20151) - фото 2
  • Мультитул Nextool Black Knight, черный (NE20151) - фото 3
  • Мультитул Nextool Black Knight, черный (NE20151) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 587012
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мультитул Nextool Black Knight, черный (NE20151)
2 530 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NexTool
Тип товара
Мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
21
Функции
плоскогубцы, выемка для гаек, кусачки, пила, крестовая отвертка, огниво, шлицевая отвертка, открывашка, нож, ножницы, набор бит
Комплектация
инструмент, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
256

Описание товара Мультитул Nextool Black Knight, черный (NE20151)

Вам нужен только один многофункциональный инструмент для ежедневного ремонта. Миниатюрный и портативный, но многофункциональный. Легко удовлетворяйте повседневные потребности и потребности на открытом воздухе, такие как резка, завинчивание, очистка и т. д. Черная отделка покрытия обеспечивает высокую устойчивость к ржавчине, может эксплуатироваться на открытом воздухе даже в суровых влажных условиях. Для любителей отдыха на природе он станет одним из самых полезных инструментов.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Мультитул Nextool Black Knight, черный (NE20151)




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Характеристики
Бренд
NexTool
Тип товара
Мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
21
Функции
плоскогубцы, выемка для гаек, кусачки, пила, крестовая отвертка, огниво, шлицевая отвертка, открывашка, нож, ножницы, набор бит
Комплектация
инструмент, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Вам нужен только один многофункциональный инструмент для ежедневного ремонта. Миниатюрный и портативный, но многофункциональный. Легко удовлетворяйте повседневные потребности и потребности на открытом воздухе, такие как резка, завинчивание, очистка и т. д. Черная отделка покрытия обеспечивает высокую устойчивость к ржавчине, может эксплуатироваться на открытом воздухе даже в суровых влажных условиях. Для любителей отдыха на природе он станет одним из самых полезных инструментов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
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Мультитул Nextool Black Knight, черный (NE20151) - стоимость товара 2530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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