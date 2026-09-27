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Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Mango Tango" 0.6223.83G купить с доставкой в Москве
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Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Mango Tango" 0.6223.83G

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Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, &quot;Mango Tango&quot; 0.6223.83G - фото 1
Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, &quot;Mango Tango&quot; 0.6223.83G - фото 2
Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, &quot;Mango Tango&quot; 0.6223.83G - фото 3
Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, &quot;Mango Tango&quot; 0.6223.83G - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитулы
Материал рукояти
пластик
Количество функций
7
Длина, мм
58
Наличие карабина
нет
  • Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, &quot;Mango Tango&quot; 0.6223.83G - фото 1
  • Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, &quot;Mango Tango&quot; 0.6223.83G - фото 2
  • Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, &quot;Mango Tango&quot; 0.6223.83G - фото 3
  • Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, &quot;Mango Tango&quot; 0.6223.83G - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624112
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Mango Tango" 0.6223.83G
2 590 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитулы
Материал рукояти
пластик
Количество функций
7
Длина, мм
58
Наличие карабина
нет
Размеры в упаковке, см
6х2х1
Вес, г.
21

Описание товара Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Mango Tango" 0.6223.83G

Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors Mango Tango 58 мм, 7 функций, оранжевый 0.6223.83G имеет стильный дизайн. Может стать отличным подарком. Имеет компактные размеры, поэтому не займет много места в сумочке или в кармане. Все инструменты выполнены из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и механическим повреждениям.



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Отзывы о товаре Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Mango Tango" 0.6223.83G




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитулы
Материал рукояти
пластик
Количество функций
7
Длина, мм
58
Наличие карабина
нет
Описание
Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors Mango Tango 58 мм, 7 функций, оранжевый 0.6223.83G имеет стильный дизайн. Может стать отличным подарком. Имеет компактные размеры, поэтому не займет много места в сумочке или в кармане. Все инструменты выполнены из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и механическим повреждениям.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Mango Tango" 0.6223.83G - стоимость товара 2590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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