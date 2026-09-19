Нож Victorinox Trailmaster, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
12
Функции
большое лезвие, штопор, консервный нож, малая отвертка, отвертка с фиксатором, открывалка для бутылок, инструментом для снятия изоляции, кольцо для ключей, пила по дереву
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 370 руб.
В наличии
Код товара: 385746
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 370 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
12
Функции
большое лезвие, штопор, консервный нож, малая отвертка, отвертка с фиксатором, открывалка для бутылок, инструментом для снятия изоляции, кольцо для ключей, пила по дереву
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, пинцет, зубочистка, упаковка
Ширина, см
3.2
Высота, см
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х3х2
Вес, г.
130
Описание товара Нож Victorinox Trailmaster, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный
Нож VICTORINOX Trailmaster 111 мм, 12 функций, красный 0.8463 обладает прекрасно подобранным набором инструментов, которые обеспечивают выполнение широкого спектра задач при активном отдыхе или в работе. Лезвие из нержавеющей стали гарантирует длительный срок службы. Для повышения безопасности при использовании ножа предусмотрена система защиты от случайного закрытия Liner Lock. Яркая красная рукоятка хорошо заметна на любой поверхности.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
12
Функции
большое лезвие, штопор, консервный нож, малая отвертка, отвертка с фиксатором, открывалка для бутылок, инструментом для снятия изоляции, кольцо для ключей, пила по дереву
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, пинцет, зубочистка, упаковка
Ширина, см
3.2
Высота, см
1.8
Страна производитель
Китай
Нож VICTORINOX Trailmaster 111 мм, 12 функций, красный 0.8463 обладает прекрасно подобранным набором инструментов, которые обеспечивают выполнение широкого спектра задач при активном отдыхе или в работе. Лезвие из нержавеющей стали гарантирует длительный срок службы. Для повышения безопасности при использовании ножа предусмотрена система защиты от случайного закрытия Liner Lock. Яркая красная рукоятка хорошо заметна на любой поверхности.
Нож Victorinox Trailmaster, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный - данный товар вы можете купить по цене 5370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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