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Нож Victorinox Trailmaster, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox Trailmaster, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный

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Нож Victorinox Trailmaster, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный - фото 1
Нож Victorinox Trailmaster, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
12
Функции
большое лезвие, штопор, консервный нож, малая отвертка, отвертка с фиксатором, открывалка для бутылок, инструментом для снятия изоляции, кольцо для ключей, пила по дереву
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox Trailmaster, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный - фото 1
  • Нож Victorinox Trailmaster, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 370 руб. 
Начислим 86 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385746
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нож Victorinox Trailmaster, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный
5 370 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
12
Функции
большое лезвие, штопор, консервный нож, малая отвертка, отвертка с фиксатором, открывалка для бутылок, инструментом для снятия изоляции, кольцо для ключей, пила по дереву
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, пинцет, зубочистка, упаковка
Ширина, см
3.2
Высота, см
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х3х2
Вес, г.
130

Описание товара Нож Victorinox Trailmaster, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный

Нож VICTORINOX Trailmaster 111 мм, 12 функций, красный 0.8463 обладает прекрасно подобранным набором инструментов, которые обеспечивают выполнение широкого спектра задач при активном отдыхе или в работе. Лезвие из нержавеющей стали гарантирует длительный срок службы. Для повышения безопасности при использовании ножа предусмотрена система защиты от случайного закрытия Liner Lock. Яркая красная рукоятка хорошо заметна на любой поверхности.

Отзывы о товаре Нож Victorinox Trailmaster, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
12
Функции
большое лезвие, штопор, консервный нож, малая отвертка, отвертка с фиксатором, открывалка для бутылок, инструментом для снятия изоляции, кольцо для ключей, пила по дереву
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, пинцет, зубочистка, упаковка
Ширина, см
3.2
Высота, см
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Нож VICTORINOX Trailmaster 111 мм, 12 функций, красный 0.8463 обладает прекрасно подобранным набором инструментов, которые обеспечивают выполнение широкого спектра задач при активном отдыхе или в работе. Лезвие из нержавеющей стали гарантирует длительный срок службы. Для повышения безопасности при использовании ножа предусмотрена система защиты от случайного закрытия Liner Lock. Яркая красная рукоятка хорошо заметна на любой поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Trailmaster, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный - данный товар вы можете купить по цене 5370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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