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Нож Victorinox Spartan 1.3603.3 Black купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox Spartan 1.3603.3 Black

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Нож Victorinox Spartan 1.3603.3 Black - фото 1
Нож Victorinox Spartan 1.3603.3 Black - фото 2
Нож Victorinox Spartan 1.3603.3 Black - фото 3
Нож Victorinox Spartan 1.3603.3 Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
12
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, отвёртка, маленькая отвертка, открывалка для бутылок, инструмент для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox Spartan 1.3603.3 Black - фото 1
  • Нож Victorinox Spartan 1.3603.3 Black - фото 2
  • Нож Victorinox Spartan 1.3603.3 Black - фото 3
  • Нож Victorinox Spartan 1.3603.3 Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
2 760 руб.  3 460 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202317
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож Victorinox Spartan 1.3603.3 Black
2 760 руб. -20%
3 460 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
12
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, отвёртка, маленькая отвертка, открывалка для бутылок, инструмент для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
1.45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х3х2
Вес, г.
70

Описание товара Нож Victorinox Spartan 1.3603.3 Black

Швейцарский нож черный Victorinox Spartan 1.3603.3 - прочный и долговечный режущий инструмент со множеством других полезных функций. Все рабочие элементы складываются в рукоятку, что обеспечивает безопасность во время хранения и транспортировки. Нож активно используется в походе или на рыбалке. Изделие изготавливается из высококачественных материалов и обладает устойчивостью к износу.



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Отзывы о товаре Нож Victorinox Spartan 1.3603.3 Black

Источник: Яндекс Маркет
12.06.2023
Мирошниченко Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Получил в подарок. До этого никогда не владел ни чем подобным, первое впечатление очень положительное, по качеству и удобству, думаю и в дальнейшем никаких претензий не появится. К покупке рекомендую.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
12
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, отвёртка, маленькая отвертка, открывалка для бутылок, инструмент для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
1.45
Страна производитель
Китай
Описание
Швейцарский нож черный Victorinox Spartan 1.3603.3 - прочный и долговечный режущий инструмент со множеством других полезных функций. Все рабочие элементы складываются в рукоятку, что обеспечивает безопасность во время хранения и транспортировки. Нож активно используется в походе или на рыбалке. Изделие изготавливается из высококачественных материалов и обладает устойчивостью к износу.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2023
Мирошниченко Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Получил в подарок. До этого никогда не владел ни чем подобным, первое впечатление очень положительное, по качеству и удобству, думаю и в дальнейшем никаких претензий не появится. К покупке рекомендую.


Нож Victorinox Spartan 1.3603.3 Black – стоимость товара 2760 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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