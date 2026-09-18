Нож Victorinox Spartan 1.3603.7 White
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Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
12
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, отвёртка, маленькая отвертка, открывалка для бутылок, инструмент для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%2 760 руб. 3 134 руб.
В наличии
Код товара: 202314
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 760 руб. -12%
3 134 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
Пожизненная гарантия
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
12
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, отвёртка, маленькая отвертка, открывалка для бутылок, инструмент для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
1.45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х3х2
Вес, г.
70
Описание товара Нож Victorinox Spartan 1.3603.7 White
Офицерский нож Victorinox SPARTAN 1.3603.7 91 мм, белый выполнен в виде набора базовых инструментов. Их можно использовать в бытовых или походных условиях. Гладкая форма набора упрощает ношение в качестве брелка. Имеется кольцо для подвешивания.
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Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
12
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, отвёртка, маленькая отвертка, открывалка для бутылок, инструмент для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
1.45
Страна производитель
Китай
Офицерский нож Victorinox SPARTAN 1.3603.7 91 мм, белый выполнен в виде набора базовых инструментов. Их можно использовать в бытовых или походных условиях. Гладкая форма набора упрощает ношение в качестве брелка. Имеется кольцо для подвешивания.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Нож Victorinox Spartan 1.3603.7 White - по цене 2760 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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