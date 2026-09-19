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Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, черный 1.3603.3B1 купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, черный 1.3603.3B1

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Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, черный 1.3603.3B1 - фото 1
Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, черный 1.3603.3B1 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
12
Длина, мм
91
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, черный 1.3603.3B1 - фото 1
  • Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, черный 1.3603.3B1 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385820
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, черный 1.3603.3B1
2 760 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
12
Длина, мм
91
Наличие карабина
нет
Размеры в упаковке, см
15х11х4
Вес, г.
150

Описание товара Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, черный 1.3603.3B1

Функции ножа Большое лезвие Малое лезвие Штопор Консервный нож с малой отверткой Открывалка с отверткой-инструментом для снятия изоляции Шило Кернер Кольцо для ключей Пинцет Зубочистка

Отзывы о товаре Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, черный 1.3603.3B1




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
12
Длина, мм
91
Наличие карабина
нет
Описание
Функции ножа Большое лезвие Малое лезвие Штопор Консервный нож с малой отверткой Открывалка с отверткой-инструментом для снятия изоляции Шило Кернер Кольцо для ключей Пинцет Зубочистка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, черный 1.3603.3B1 - стоимость товара 2760 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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