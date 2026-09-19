Нож Victorinox Angler, 91 мм, 19 функций, красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
18
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385629
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
18
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х3х2
Вес, г.
40
Описание товара Нож Victorinox Angler, 91 мм, 19 функций, красный
Швейцарский нож Victorinox Angler 1.3653.72 включает в себя 18 различных функций, что позволяет применять набор в бытовых условиях и при проведении ремонтных работ. Среди прочего оборудования имеется также обжимной инструмент и приспособление для извлечения рыболовного крючка.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитНож Victorinox Trailmaster, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лез...
-
В наличииЦена 5 520 руб.1380 руб. в СплитНож Victorinox Pioneer, 93 мм, 7 функций, серебристый
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитНож Victorinox Pioneer X 0.8231.26 Silver
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитНож Victorinox Hunter, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, ...
-
В наличииЦена 5 750 руб.1438 руб. в СплитНож Victorinox Swiss Soldier.s Knife 08 0.8461.MWCH
-
В наличииЦена 5 750 руб.1438 руб. в СплитНож Victorinox Equestrian, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезв...
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитНож Victorinox Forester M Grip 0.8361.MC Red-Black
-
В наличииЦена 5 970 руб.1493 руб. в СплитМультитул Victorinox MiniChamp Alox 0.6381.26 Silver
-
В наличииЦена 6 400 руб. 12 000 руб.1600 руб. в СплитНож Victorinox Outrider 0.8513.3 Black
-
В наличииЦена 6 610 руб.1653 руб. в СплитНож Victorinox Synergy Alox, 163 мм, 9 функций, красный
-
В наличииЦена 6 810 руб.1703 руб. в СплитНож Victorinox Outrider 0.8513 Red
-
В наличииЦена 6 890 руб. 8 450 руб.1723 руб. в СплитНож Victorinox Hunter XT One Hand 0.8341.MC9 Orange-Black
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
18
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Швейцарский нож Victorinox Angler 1.3653.72 включает в себя 18 различных функций, что позволяет применять набор в бытовых условиях и при проведении ремонтных работ. Среди прочего оборудования имеется также обжимной инструмент и приспособление для извлечения рыболовного крючка.
Нож Victorinox Angler, 91 мм, 19 функций, красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Нож Victorinox Angler, 91 мм, 19 функций, красный