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Нож Victorinox Huntsman 1.3713.T7 Silver купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox Huntsman 1.3713.T7 Silver

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Нож Victorinox Huntsman 1.3713.T7 Silver - фото 1
Нож Victorinox Huntsman 1.3713.T7 Silver - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
15
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox Huntsman 1.3713.T7 Silver - фото 1
  • Нож Victorinox Huntsman 1.3713.T7 Silver - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 202313
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
15
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х3х2
Вес, г.
106

Описание товара Нож Victorinox Huntsman 1.3713.T7 Silver

Швейцарский нож Victorinox Huntsman 1.3713.T7 серебристый включает достаточное количество разнообразного инструмента, что позволяет использовать набор в различных условиях. Преимущество инструмента заключается в полной функциональности каждого элемента набора.



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Отзывы о товаре Нож Victorinox Huntsman 1.3713.T7 Silver




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
15
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Швейцарский нож Victorinox Huntsman 1.3713.T7 серебристый включает достаточное количество разнообразного инструмента, что позволяет использовать набор в различных условиях. Преимущество инструмента заключается в полной функциональности каждого элемента набора.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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