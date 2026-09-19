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Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, морской камуфляж купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, морской камуфляж

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Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, морской камуфляж - фото 1
Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, морской камуфляж - фото 2
Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, морской камуфляж - фото 3
Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, морской камуфляж - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
15
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож с малой отвёрткой, открывалка для бутылок с отвёрткой, инструментом для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, ножницы, многофункциональный крючок, пила по дереву
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, морской камуфляж - фото 1
  • Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, морской камуфляж - фото 2
  • Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, морской камуфляж - фото 3
  • Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, морской камуфляж - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385809
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
15
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож с малой отвёрткой, открывалка для бутылок с отвёрткой, инструментом для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, ножницы, многофункциональный крючок, пила по дереву
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х5
Вес, г.
100

Описание товара Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, морской камуфляж

Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, морской камуфляж 1.3713.942 может стать отличным подарком. Все инструменты выполнен из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии. Предусмотрена пластиковая удобная рукоять.

Отзывы о товаре Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, морской камуфляж




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
15
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож с малой отвёрткой, открывалка для бутылок с отвёрткой, инструментом для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, ножницы, многофункциональный крючок, пила по дереву
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, морской камуфляж 1.3713.942 может стать отличным подарком. Все инструменты выполнен из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии. Предусмотрена пластиковая удобная рукоять.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, морской камуфляж - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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