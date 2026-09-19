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Нож Victorinox Electrician, 93 мм, 7 функций, серебристый купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox Electrician, 93 мм, 7 функций, серебристый

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Нож Victorinox Electrician, 93 мм, 7 функций, серебристый - фото 1
Нож Victorinox Electrician, 93 мм, 7 функций, серебристый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
7
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox Electrician, 93 мм, 7 функций, серебристый - фото 1
  • Нож Victorinox Electrician, 93 мм, 7 функций, серебристый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385642
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
7
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х3х2
Вес, г.
80

Описание товара Нож Victorinox Electrician, 93 мм, 7 функций, серебристый

Швейцарский нож Victorinox Electrician 0.8120.26 серебристый при небольших размерах представляет собой отличное оборудование для электротехнических работ. Специальные лезвия для работы с проводкой, инструмент для расширения отверстий помогают эффективно работать с проводами.

Отзывы о товаре Нож Victorinox Electrician, 93 мм, 7 функций, серебристый




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
7
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Швейцарский нож Victorinox Electrician 0.8120.26 серебристый при небольших размерах представляет собой отличное оборудование для электротехнических работ. Специальные лезвия для работы с проводкой, инструмент для расширения отверстий помогают эффективно работать с проводами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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