Нож Victorinox Bantam, 84 мм, 8 функций, красный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
8
Функции
лезвие, открывалка для бутылок, консервный нож, отвёртка, инструмент для снятия изоляции, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб.
В наличии
Код товара: 385563
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 790 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
8
Функции
лезвие, открывалка для бутылок, консервный нож, отвёртка, инструмент для снятия изоляции, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
2.3
Высота, см
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х2х1
Вес, г.
40
Описание товара Нож Victorinox Bantam, 84 мм, 8 функций, красный
Швейцарский нож Victorinox EcoLine 2.2303 84 мм, 8 функций, красный матовый при небольших размерах и малом весе представляет собой идеальный набор инструмента, который всегда можно взять с собой. Кольцо позволяет подвесить изделие в качестве функционального брелка.
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Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
8
Функции
лезвие, открывалка для бутылок, консервный нож, отвёртка, инструмент для снятия изоляции, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
2.3
Высота, см
1.1
Страна производитель
Китай
Швейцарский нож Victorinox EcoLine 2.2303 84 мм, 8 функций, красный матовый при небольших размерах и малом весе представляет собой идеальный набор инструмента, который всегда можно взять с собой. Кольцо позволяет подвесить изделие в качестве функционального брелка.
Нож Victorinox Bantam, 84 мм, 8 функций, красный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1790 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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