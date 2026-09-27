Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол
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Характеристики
Тип товара
Мультитулы
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
26
Функции
острогубцы, кусачки для тонкой и мягкой проволоки твёрдостью до 40 hrc, кусачки для твёрдой проволоки, отвёртка 2 мм, консервный нож, отвёртка 3 мм, открывалка для бутылок, отвёртка 6 мм, фомка, инструментом для сгибания проволоки, большое лезвие, ножницы, пила по металлу, напильник по металлу, пила по дереву, шило, кернер, многофункциональный крючком, крестовая отвёртка 1-2, стамеска и скребок, инструмент для снятия изоляции и скребком, продольные кусачки для проводов, крестообразные кусачки дл
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 611129
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитулы
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
26
Функции
острогубцы, кусачки для тонкой и мягкой проволоки твёрдостью до 40 hrc, кусачки для твёрдой проволоки, отвёртка 2 мм, консервный нож, отвёртка 3 мм, открывалка для бутылок, отвёртка 6 мм, фомка, инструментом для сгибания проволоки, большое лезвие, ножницы, пила по металлу, напильник по металлу, пила по дереву, шило, кернер, многофункциональный крючком, крестовая отвёртка 1-2, стамеска и скребок, инструмент для снятия изоляции и скребком, продольные кусачки для проводов, крестообразные кусачки дл
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул
Ширина, см
5
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х5
Вес, г.
246
Описание товара Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол
Размещенный в компактном нейлоновом чехле Мультитул Victorinox SwissTool легко помещается в небольшом кармане или сумке. Практически все инструменты можно открывать снаружи по отдельности, и они автоматически фиксируются в открытом положении. Режущие кромки инструментов слегка загнуты, что полностью исключает возможность пораниться при использовании другого инструмента. Для удобства пользования пассатижами, закруглены концы рукояток.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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Бренд
Тип товара
Мультитулы
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
26
Функции
острогубцы, кусачки для тонкой и мягкой проволоки твёрдостью до 40 hrc, кусачки для твёрдой проволоки, отвёртка 2 мм, консервный нож, отвёртка 3 мм, открывалка для бутылок, отвёртка 6 мм, фомка, инструментом для сгибания проволоки, большое лезвие, ножницы, пила по металлу, напильник по металлу, пила по дереву, шило, кернер, многофункциональный крючком, крестовая отвёртка 1-2, стамеска и скребок, инструмент для снятия изоляции и скребком, продольные кусачки для проводов, крестообразные кусачки дл
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул
Ширина, см
5
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Размещенный в компактном нейлоновом чехле Мультитул Victorinox SwissTool легко помещается в небольшом кармане или сумке. Практически все инструменты можно открывать снаружи по отдельности, и они автоматически фиксируются в открытом положении. Режущие кромки инструментов слегка загнуты, что полностью исключает возможность пораниться при использовании другого инструмента. Для удобства пользования пассатижами, закруглены концы рукояток.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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