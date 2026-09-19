Нож Victorinox Pioneer, 93 мм, 7 функций, серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
7
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб.
В наличии
Код товара: 385707
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 520 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
7
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х3х2
Вес, г.
90
Описание товара Нож Victorinox Pioneer, 93 мм, 7 функций, серебристый
Швейцарский нож серебристый Victorinox Pioneer 0.8150.26 включает в себя семь полезных функций, поэтому отлично подходит для дальних путешествий и походов. Складная конструкция обеспечивает удобство и безопасность во время транспортировки. Нож обладает эргономичностью и современным дизайном.
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Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
7
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Швейцарский нож серебристый Victorinox Pioneer 0.8150.26 включает в себя семь полезных функций, поэтому отлично подходит для дальних путешествий и походов. Складная конструкция обеспечивает удобство и безопасность во время транспортировки. Нож обладает эргономичностью и современным дизайном.
Нож Victorinox Pioneer, 93 мм, 7 функций, серебристый – стоимость товара 5520 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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