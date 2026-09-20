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Мультитул Nextool (Xiaomi) Blade EDC Tool, 14 функций (NE20182) купить с доставкой в Москве
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Мультитул Nextool (Xiaomi) Blade EDC Tool, 14 функций (NE20182)

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Мультитул Nextool (Xiaomi) Blade EDC Tool, 14 функций (NE20182) - фото 1
Мультитул Nextool (Xiaomi) Blade EDC Tool, 14 функций (NE20182) - фото 2
Мультитул Nextool (Xiaomi) Blade EDC Tool, 14 функций (NE20182) - фото 3
Мультитул Nextool (Xiaomi) Blade EDC Tool, 14 функций (NE20182) - фото 4
Мультитул Nextool (Xiaomi) Blade EDC Tool, 14 функций (NE20182) - фото 5
Мультитул Nextool (Xiaomi) Blade EDC Tool, 14 функций (NE20182) - фото 6
Мультитул Nextool (Xiaomi) Blade EDC Tool, 14 функций (NE20182) - фото 7
Мультитул Nextool (Xiaomi) Blade EDC Tool, 14 функций (NE20182) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитулы
Количество функций
14
Функции
крестовая отвертка, линейка, нож, нож для снятия оболочки, открывашка, плоская отвертка, плоский гаечный ключ 3 мм, плоский гаечный ключ 4 мм, плоский гаечный ключ 5.5 мм, плоский гаечный ключ 6 мм, плоский гаечный ключ 7 мм, плоский гаечный ключ 8 мм, плоскогубцы
Наличие карабина
нет
  • Мультитул Nextool (Xiaomi) Blade EDC Tool, 14 функций (NE20182) - фото 1
  • Мультитул Nextool (Xiaomi) Blade EDC Tool, 14 функций (NE20182) - фото 2
  • Мультитул Nextool (Xiaomi) Blade EDC Tool, 14 функций (NE20182) - фото 3
  • Мультитул Nextool (Xiaomi) Blade EDC Tool, 14 функций (NE20182) - фото 4
  • Мультитул Nextool (Xiaomi) Blade EDC Tool, 14 функций (NE20182) - фото 5
  • Мультитул Nextool (Xiaomi) Blade EDC Tool, 14 функций (NE20182) - фото 6
  • Мультитул Nextool (Xiaomi) Blade EDC Tool, 14 функций (NE20182) - фото 7
  • Мультитул Nextool (Xiaomi) Blade EDC Tool, 14 функций (NE20182) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655131
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Характеристики

Бренд
NexTool
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
14
Функции
крестовая отвертка, линейка, нож, нож для снятия оболочки, открывашка, плоская отвертка, плоский гаечный ключ 3 мм, плоский гаечный ключ 4 мм, плоский гаечный ключ 5.5 мм, плоский гаечный ключ 6 мм, плоский гаечный ключ 7 мм, плоский гаечный ключ 8 мм, плоскогубцы
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул
Ширина, см
3.5
Высота, см
0.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х5
Вес, г.
91

Описание товара Мультитул Nextool (Xiaomi) Blade EDC Tool, 14 функций (NE20182)

Мультитул Xiaomi NexTool Mini EDC (NE20182) оснащен множеством полезных инструментов, которые могут решать различные задачи, возникающие в повседневной жизни, кемпинге, отдыхе на открытом воздухе, езде на велосипеде, ремонте. Изготовлен из высококачественной стали 420J2, которая отличается высокой твёрдостью и прочностью. Выполнен в виде небольшой открытки. В нем помещается нож, отвертка, открывашка, и много других полезных функций помогающие решать различные проблемы, возникающие в повседневной жизни. Складные плоскогубцы имеют 4 основных инструмента: Острогубцы, стандартные плоскогубцы, плоскогубцы для тонкой проволоки, плоскогубцы для толстой проволоки.



Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Мультитул Nextool (Xiaomi) Blade EDC Tool, 14 функций (NE20182)




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Характеристики
Бренд
NexTool
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
14
Функции
крестовая отвертка, линейка, нож, нож для снятия оболочки, открывашка, плоская отвертка, плоский гаечный ключ 3 мм, плоский гаечный ключ 4 мм, плоский гаечный ключ 5.5 мм, плоский гаечный ключ 6 мм, плоский гаечный ключ 7 мм, плоский гаечный ключ 8 мм, плоскогубцы
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул
Ширина, см
3.5
Высота, см
0.7
Страна производитель
Китай
Описание
Мультитул Xiaomi NexTool Mini EDC (NE20182) оснащен множеством полезных инструментов, которые могут решать различные задачи, возникающие в повседневной жизни, кемпинге, отдыхе на открытом воздухе, езде на велосипеде, ремонте. Изготовлен из высококачественной стали 420J2, которая отличается высокой твёрдостью и прочностью. Выполнен в виде небольшой открытки. В нем помещается нож, отвертка, открывашка, и много других полезных функций помогающие решать различные проблемы, возникающие в повседневной жизни. Складные плоскогубцы имеют 4 основных инструмента: Острогубцы, стандартные плоскогубцы, плоскогубцы для тонкой проволоки, плоскогубцы для толстой проволоки.


Теги товара: подарочные
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Отзывы


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