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Нож My First Victorinox, 84 мм, 9 функций, полупрозрачный красный купить с доставкой в Москве
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Нож My First Victorinox, 84 мм, 9 функций, полупрозрачный красный

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Нож My First Victorinox, 84 мм, 9 функций, полупрозрачный красный - фото 1
Нож My First Victorinox, 84 мм, 9 функций, полупрозрачный красный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
9
Наличие карабина
нет
  • Нож My First Victorinox, 84 мм, 9 функций, полупрозрачный красный - фото 1
  • Нож My First Victorinox, 84 мм, 9 функций, полупрозрачный красный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385791
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
9
Наличие карабина
нет
Размеры в упаковке, см
14х12х2
Вес, г.
140

Описание товара Нож My First Victorinox, 84 мм, 9 функций, полупрозрачный красный

Нож My First Victorinox, 84 мм, 9 функций, полупрозрачный красный

Отзывы о товаре Нож My First Victorinox, 84 мм, 9 функций, полупрозрачный красный




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
9
Наличие карабина
нет
Описание
Нож My First Victorinox, 84 мм, 9 функций, полупрозрачный красный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож My First Victorinox, 84 мм, 9 функций, полупрозрачный красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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