Мультитул Victorinox SwissTool Plus 3.0338.L
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Плоскогубцы-мультитул
Количество функций
39
Функции
плоскогубцы, отвертка 2 мм, отвертка 3 мм, инструмент для перекусывания тонкой или мягкой проволоки до 40 HRc, отвертка 5 мм, открывалка для бутылок, отвертка 7.5 мм, лезвие, ножницы, напильник по металлу, ножовка по металлу, пила по дереву, шило, кернер, крестовая отвертка 1+2, стамеска, скребок, мощная фомка, инструмент для снятия изоляции, инструмент для сгибания проволоки, скребок изоляции, консервный нож, линейка (230 мм),линейка (9 дюймов), электрические щипцы, инструмент для перекусывания
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 870 руб.
В наличии
Код товара: 202322
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
22 870 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плоскогубцы-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
39
Функции
плоскогубцы, отвертка 2 мм, отвертка 3 мм, инструмент для перекусывания тонкой или мягкой проволоки до 40 HRc, отвертка 5 мм, открывалка для бутылок, отвертка 7.5 мм, лезвие, ножницы, напильник по металлу, ножовка по металлу, пила по дереву, шило, кернер, крестовая отвертка 1+2, стамеска, скребок, мощная фомка, инструмент для снятия изоляции, инструмент для сгибания проволоки, скребок изоляции, консервный нож, линейка (230 мм),линейка (9 дюймов), электрические щипцы, инструмент для перекусывания
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, набор бит, упаковка
Высота, см
4.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х5х5
Вес, г.
500
Описание товара Мультитул Victorinox SwissTool Plus 3.0338.L
Многофункциональный компактный инструмент, предназначенный для выполнения работ с крепежом, электрикой, проволокой. Жесткий кожаный чехол обеспечивает удобство хранения и транспортировки инструмента. Данная модель проста в использовании, удобна для мелкого ремонта, а благодаря небольшим габаритам находится всегда под рукой
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Теги товара: подарочные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Плоскогубцы-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
39
Функции
плоскогубцы, отвертка 2 мм, отвертка 3 мм, инструмент для перекусывания тонкой или мягкой проволоки до 40 HRc, отвертка 5 мм, открывалка для бутылок, отвертка 7.5 мм, лезвие, ножницы, напильник по металлу, ножовка по металлу, пила по дереву, шило, кернер, крестовая отвертка 1+2, стамеска, скребок, мощная фомка, инструмент для снятия изоляции, инструмент для сгибания проволоки, скребок изоляции, консервный нож, линейка (230 мм),линейка (9 дюймов), электрические щипцы, инструмент для перекусывания
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, набор бит, упаковка
Высота, см
4.9
Страна производитель
Китай
Многофункциональный компактный инструмент, предназначенный для выполнения работ с крепежом, электрикой, проволокой. Жесткий кожаный чехол обеспечивает удобство хранения и транспортировки инструмента. Данная модель проста в использовании, удобна для мелкого ремонта, а благодаря небольшим габаритам находится всегда под рукой
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Мультитул Victorinox SwissTool Plus 3.0338.L - купить по цене 22870 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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