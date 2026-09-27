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Чехол нейлоновый Victorinox 4.0822.4 купить с доставкой в Москве
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Чехол нейлоновый Victorinox 4.0822.4

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Чехол нейлоновый Victorinox 4.0822.4 - фото 1
Чехол нейлоновый Victorinox 4.0822.4 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитулы
  • Чехол нейлоновый Victorinox 4.0822.4 - фото 1
  • Чехол нейлоновый Victorinox 4.0822.4 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 611140
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитулы
Материал
натуральная кожа
Комплектация
чехол
Ширина, см
5
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х12
Вес, г.
35

Описание товара Чехол нейлоновый Victorinox 4.0822.4

Чехол изготовлен из прочного износостойкого нейлона, предназначен для складных ножей Victorinoх 111 мм., толщиной от 3-х до 5-ти уровней, а также для мультитулов SwissTool и SwissTool Spirit. Чехол крепится на ремень при помощи расстегивающейся петли, застегивается при помощи липучки.



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Отзывы о товаре Чехол нейлоновый Victorinox 4.0822.4




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитулы
Материал
натуральная кожа
Комплектация
чехол
Ширина, см
5
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол изготовлен из прочного износостойкого нейлона, предназначен для складных ножей Victorinoх 111 мм., толщиной от 3-х до 5-ти уровней, а также для мультитулов SwissTool и SwissTool Spirit. Чехол крепится на ремень при помощи расстегивающейся петли, застегивается при помощи липучки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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Чехол нейлоновый Victorinox 4.0822.4 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2210 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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